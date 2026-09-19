Ventspilī notiks Nakts peldējums
Sestdien, 26. septembrī, no plkst. 19.00 līdz 22.00 Eiropas sporta nedēļas ietvaros Ūdens piedzīvojumu parka lielajā baseinā notiks jau tradicionālais Nakts peldējums.
Kā Jauns.lv norāda SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”, tā būs jautra ballīte peldbaseinā, kurā aicināti piedalīties dažāda vecuma aktīvi cilvēki, lai vienotā peldējumā apliecinātu, cik interesanta un patīkama ir peldēšana – gan kā veselīga dzīvesveida aktivitāte, gan kā izklaide bērniem un pieaugušajiem. Šī pasākuma mērķis ir popularizēt peldēšanu kā aktīva dzīvesveida neatņemamu sastāvdaļu un pievērst sabiedrības uzmanību drošai atpūtai pie ūdens.
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Peldējuma dalībniekiem ir jāizvēlas savām spējām un prasmēm atbilstoša peldēšanas grupa, laiks un jāreģistrējas šeit. Ātrums un meistarība nav svarīga – piedalīties var ikviens, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un spējām.
Ventspils Nakts peldējumu grafiks:
19.00 – 19.30 Ģimenes grupa (bērni, jaunieši, pieaugušie ar zemām/vidējām peldēt prasmēm)
19.45 - 20.15 Amatieru un tautas grupa
20.30 – 21.00 Sporta grupa (labas peldēt prasmes)
21.15 – 21.45 Pro grupa (ļoti labas peldēt prasmes)
Dalībniekiem baseinā jāierodas 30 minūtes pirms izvēlētā starta laika. Katrs peldētājs var peldēt jebkurā peldēšanas stilā un tik, cik vēlas un spēj, bet ne ilgāk kā 30 minūtes. Nakts peldējuma dalībniekiem būs nodrošinātas ģērbtuves.
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Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā šogad norisināsies no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem
Pirmais Nakts peldējums Latvijā norisinājās pirms desmit gadiem - 2015. gadā un tas visā valstī pulcēja 500 dalībniekus, kas divu stundu laikā nopeldēja 33 150 m garu distanci. Savukārt, pērn Nakts peldējumā piedalījās 1016 dalībnieku, kopā nopeldot 807 000 metrus.