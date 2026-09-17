Carnikavā sestdien notiks muzikālais pikniks ar Fiņķi, “Pērkonu” un “Laime pilnīga”
Sestdien, 19. septembrī, Carnikavas parkā, Zvejnieku ielā 3, visas dienas garumā no plkst. 10.00 līdz 21.00 norisināsies Carnikavas pilsētas muzikālais pikniks.
Kā informē Ādažu novada pašvaldība, par garšu baudītājiem būs parūpējušies Ādažu novada "Street food" meistari, bet "KuKŪ" gadatirgū apmeklētāji varēs iegādāties pašmāju amatnieku ražojumus un darinājumus.
Uz Carnikavas parka skatuves dienas pirmajā pusē uzstāsies "Laime pilnīga" un "The Blues Tellers", bet vakarā muzikālu baudījumu sniegs Fiņķis, kā arī leģendārā grupa "Pērkons". Starp mūziķu priekšnesumiem no rīta, būs skatāma izrāde bērniem "Daudz laimes, Pegija". Uzstāsies arī DJ Mareks.
Carnikavas Novadpētniecības centrs savukārt piedāvās citādāku atmosfēru. Būs pārgājienu ratiņkrēslu demonstrācijas, varēs noskatīties animācijas filmas "Nēģīša dzīve" pirmizrādi, piedalīties stopkadru darbnīcā, satikt mākslinieces no studijas "Sidrabota" vai piedalīties fotoplenērā "Carnikavietis", kas šogad notiek divās daļās — gan ar fotogrāmatas prezentāciju, gan praktisku fotografēšanu pilsētā.
Protams, neiztiks arī bez sporta aktivitātēm – Carnikavas stadionā notiks florbola un 3x3 basketbola turnīri, bet Jūras ielā 4 – zolītes turnīrs. Savukārt Tūrisma informācijas centrs kļūst par starta un finiša punktu orientēšanās spēlei "Pa Carnikavas pilsētas pēdām".