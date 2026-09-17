Lēdmanes pusē manīts lācis; iedzīvotāji joko par medus burciņu, citi brīdina - dzīvnieku barot nedrīkst
Lēdmanes pusē, pēc sociālajos tīklos publicētās informācijas, pamanīts lācis. Ziņa par meža iemītnieku izraisījusi plašas diskusijas – kamēr daļa komentētāju notikušo uztver ar humoru, citi atgādina, ka lācis ir savvaļas dzīvnieks un tam tuvoties vai to barot nevajadzētu.
“Ja ejam sēnēs vai ogās, paņemam līdzi kādu medus burciņu vai vismaz kādu cienastiņu, lai šis kungs jūs neapēd,” pajokojis Andris, publicējot iemūžināto ķepaini Lēdmanes pusē.
Tomēr šāds ieteikums komentāros ātri vien izpelnījies iebildumus. Gatis Lūsis norāda, ka tieši cienasts varētu piesaistīt lāča uzmanību, savukārt bez tā cilvēks dzīvniekam, visticamāk, nebūtu interesants.
Arī vairāki citi komentētāji uzsvēruši, ka lāčus nekādā gadījumā nevajadzētu barot. “Tā ir, kad priekšstats par šī plēsēja uzvedību ir veidojies no multfilmām. Trakākais, ka kāds arī šādā veidā pieradina lāci pie cilvēka,” raksta Marions.
Savukārt Anita Pūtele lakoniski atgādina: “Nedrīkst barot!”
Diskusijā netrūkst arī joku. Kāds iesaka, ejot sēņot, līdzi ņemt “otru sēņotāju, vēlams tādu, kurš skrien lēnāk”, bet cits spriež, ka ar vienu medus burciņu nepietiktu un drošāk būtu ņemt veselu spaini.
Tikmēr daļa iedzīvotāju atzīst, ka lāča parādīšanās tuvumā tomēr rada bažas. “Īstenībā joku maz, lācis ir ļoti bīstams dzīvnieks,” norāda Ārija Prokofjeva.
Dabas aizsardzības pārvalde skaidro, ka lācis cilvēku neuzskata par potenciālu barību un parasti no sastapšanās ar cilvēku cenšas izvairīties. Tomēr savvaļas dzīvniekam nedrīkst tuvoties, to barot vai mēģināt pievilināt. Barības pieejamība var veicināt to, ka lācis sāk saistīt cilvēku klātbūtni ar viegli iegūstamu ēdienu.
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Sastopot lāci, ieteicams saglabāt mieru un distanci, dzīvniekam netuvoties un dot tam iespēju aiziet. Īpaši piesardzīgiem jābūt, ja sastapta lāču mātīte ar mazuļiem, ievainots dzīvnieks vai lācis pārsteigts pie medījuma vai guļvietas.