Siguldā izveidots jauns pastaigu maršruts cilvēkiem ar redzes un funkcionāliem traucējumiem
Biedrība Cerību spārni ar Siguldas novada pašvaldības finansiālu atbalstu īstenojusi projektu „Pārgājieni ikvienam – solis tālāk”, Siguldā izveidojot pastaigu maršrutu un audiogidu “Siguldas vēsturiskā apbūve cilvēkiem ar redzes un funkcionāliem traucējumiem”.
Kā norāda Siguldas novada pašvaldībā, šis ir otrais biedrības “Cerību spārni” tūrisma maršruts cilvēkiem ar invaliditāti, tā veidojot piekļūstamu un iekļaujošu tūrisma piedāvājumu šai mērķa grupai.
2025. gadā izveidotais maršruts apliecināja, ka cilvēki ar invaliditāti vēlas aktīvi piedalīties dabas un kultūras piedāvājumu iepazīšanā, tāpēc svarīgi radīt viņiem piemērotas iespējas. 3 km garo maršrutu var uzsākt Siguldas Stacijas laukumā un tas ved apļveidā cauri pilsētas centram. Maršruts ved pa gājēju ietvēm, lai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem ir viegli pārvietoties.
Ieskaņotais audiogids “Siguldas vēsturiskā apbūve cilvēkiem ar redzes un funkcionāliem traucējumiem” pieejams vietnē izi.travel un stāsta par 20. gadsimta pirmās puses Siguldas vēsturisko apbūvi un sniedz praktisku informāciju par pārvietošanos.
Audiogids iekļauj informāciju par 10 Siguldas vēsturiskajām ēkām, kas pieder pie pilsētas senās kūrorta laiku apbūves — Viesnīcu “Sigulda”, Krūmiņa māju, Villu “Marija”, Grīnberga vasarnīcu, Hermaņa Biļļa dārzniecības ēku, Villu Agnese, Zuzes māju, “Villu Zaļā”, Dr.Rubīna Sanatoriju un Villu Karmena.
Lai gan Siguldas pilsētai nav savas vecpilsētas, līdz mūsdienām saglabājušās vēsturiskās ēkas glabā senu un interesantu vēsturi par tā laika pilsētas apbūvi, slaveniem cilvēkiem un dzimtām.
Informācija veidota vieglajā valodā, lai tā būtu uztverama ikvienam. Ēkas ir vizuāli aprakstītas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem radītu priekšstatu par ēku izskatu.
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Projekta ietvaros izveidotas arī informatīvās plāksnes ar audiogidu QR kodiem, kas izvietotas Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā un biedrības “Cerību spārni” Siguldas daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā. Tās ļauj skenēt QR kodu savā viedtālrunī un doties izglītojošā tūrisma piedzīvojumā!