No zirga sirdspukstiem līdz dienesta suņiem: Ādažos pirmo reizi notiks unikāls pasākums visai ģimenei - “Zirgspēks 2026”
Svētdien, 20. septembrī, sporta kompleksā “Liberty Equestrian” Ādažos pirmo reizi notiks izzinošs un dzīvnieku labturībai veltīts pasākums visai ģimenei “ZIRGSPĒKS 2026”. Tajā apmeklētāji varēs ne tikai vērot, bet arī klausīties, izmēģināt, jautāt un atklāt, cik daudz cilvēks var iemācīties no dzīvniekiem.
Ko iespējams saklausīt zirga sirdspukstos? Kā kļūt par veterinārārstu? Kā ikdienā strādā dienesta suņi, un kā palīdzēt savvaļas dzīvniekiem? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem visas dienas garumā atbildēs dažādu jomu speciālisti. Apmeklētāji varēs satikt arī paralimpisko čempionu Rihardu Sniku un klātienē aplūkot viņa izcīnītās zelta medaļas.
“Zirgspēks 2026” nav tikai pasākums, ko vērot no malas. Tas ir aicinājums līdzdarboties, mācīties un labāk izprast dzīvnieku pasauli. Zirgspēks ir ne tikai fizisks spēks. Tas ir spēks mīlēt, saprast un rūpēties,” uzsver pasākuma organizatore Laura Liberte-Andersone.
No pulksten 9.00 līdz 18.00 pasākuma apmeklētājus gaidīs 12 izzinošas un interaktīvas stacijas:
1. Tikšanās ar čempionu Rihardu Sniku: iespēja satikt Latvijas paralimpisko jātnieku un klātienē aplūkot viņa zelta medaļas.
2. Dzīvnieku patversme “Ulubele”: sarunas par atbildīgu attieksmi pret dzīvniekiem, adopciju un to, kā ikviens var palīdzēt.
3. LBTU Veterinārmedicīnas fakultāte: iespēja noskaidrot, kā kļūt par veterinārārstu un ko patiesībā nozīmē šī profesija.
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4. Veterinārās klīnikas “Dr. Vet” komanda: ieskats modernā dzīvnieku diagnostikā un veterinārmedicīnas ikdienā. Un, ja kādam kaķim ir pietiekami liels ego, lai ierastos zirgu pasākumā un nozagtu visu uzmanību, tad tas, protams, ir kaķis!
5. Zirga sirds stacija: iespēja pašiem noklausīties zirga sirdspukstus un izzināt, ko tajos iespējams saklausīt.
6. No embrija līdz sporta zirgam: stāsts par zirgu selekciju, attīstību, audzēšanu un ceļu līdz lielajam sportam.
7. Savvaļas putnu atveseļošana: iespēja uzzināt, kas notiek ar ievainotiem savvaļas putniem un kā tiem iespējams palīdzēt.
8. Latvijas savvaļas dzīvnieki: saruna ar meža un medību nozares pārstāvjiem par savvaļas dzīvnieku populāciju, uzvedību un aizsardzību.
9. Kinologi un dienesta suņi: paraugdemonstrējumi un iespēja tuvāk iepazīt suņu darbu kopā ar cilvēku.
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10. Sena medību putnusunu šķirne - ungāru vižlas: tikšanās ar kinoloģēm, suņu audzētāju un skaistajiem šķirnes pārstāvjiem – varēs uzzināt visu par šo suņu raksturu, audzināšanu un ikdienu kopā ar tiem.
11. Pussavvaļas Konik zirgi: iespēja klātienē sastapt Konik zirgus un uzzināt par to dzīvesveidu un lomu dabā.
12. “Ruku Eglītes” maģiskais stāsts: īpašs piedzīvojums, kas bērnus aizvedīs dzīvnieku un dabas stāstu pasaulē.
Apmeklētāji varēs piedalīties arī “STO Latvija” izveidotajā maršruta iegaumēšanas trasē, pārbaudot savu atmiņu, uzmanību un spēju iziet maršrutu bez kļūdām. Programmu papildinās vietējo uzņēmēju izzinošās aktivitātes, savukārt par pasākuma noskaņu rūpēsies tā vadītājs, mūziķis Horens Stalbe.
Jāšanas sports ar īpašu vēstījumu
Līdztekus izglītojošajām stacijām “Liberty Equestrian” laukumā visas dienas garumā norisināsies jāšanas sporta sacensības šķēršļu pārvarēšanā “Liberty Heritage”.
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Sacensību “Grand Prix” maršruts “LEGACY” būs veltīts Bordeaux apkārtnes ugunsgrēkos cietušajiem zirgiem, atgādinot, ka rūpes par dzīvniekiem nepazīst valstu robežas. “Grand Prix” uzvarētāju apbalvošanā piedalīsies Francijas institūta Latvijā direktors un Francijas vēstniecības Latvijā padomnieks sadarbības un kultūras jautājumos Ēriks Sirvēns.
Norises informācija:
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Datums: 2026. gada 20. septembris
- Laiks: no pulksten 9.00 līdz 18.00
- Vieta: “Liberty Equestrian”, Ādaži
- Ieeja: bez maksas
Informācijai!
Pasākuma teritorijā drīkst ierasties arī ar socializētiem suņiem, kuri ir pieraduši atrasties citu dzīvnieku, tostarp zirgu, tuvumā. Sunim jābūt līdzi veterinārajai pasei ar derīgām vakcinācijas atzīmēm, kā arī dzīvniekam jābūt pavadā.
Pasākumu organizē Latvijas Jātnieku federācija sadarbībā ar “Liberty Equestrian”. Īpaša pateicība par ieguldījumu pasākuma organizēšanā Leldei Rostokai.
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Organizatori pateicas par atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijai, Ādažu novada pašvaldībai un Polijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai.