Ventspils novada pašvaldība lūgs Ministru kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā
Ventspils novada dome šodien, 17. septembrī, ārkārtas sēdē vienbalsīgi pieņēmusi lēmumu lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetam izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā Ventspils novada administratīvajā teritorijā uz 12 mēnešiem.
Lēmums pieņemts, ņemot vērā ilgstoši nelabvēlīgos laikapstākļus un ārkārtīgi lielo nokrišņu daudzumu, kas būtiski ietekmējis lauksaimniecības zemju stāvokli, lauksaimnieku iespējas novākt šāgada ražu un veikt nepieciešamos rudens lauku darbus.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem 2026. gada augusta 3. dekādes kopējais nokrišņu daudzums sasniedzis 92,2 mm jeb 325% no normas. Savukārt septembra pirmajā dekādē reģistrēti 58,1 mm nokrišņu, kas veido 244% no dekādes normas. Lielais nokrišņu daudzums strauji palielinājis augsnes mitrumu un Ventspils novada teritorijā esošo ūdenstilpju ūdenslīmeni.
14. septembrī pašvaldības vadība tikās ar Ventspils novada lauksaimniekiem, lai pārrunātu lietavu izraisīto nelabvēlīgo situāciju un tās radītās sekas. Tikšanās laikā izskanēja vienots viedoklis, ka ārkārtas situācijas izsludināšana ir nepieciešama, lai nozarei būtu iespēja saņemt atbilstošu valsts atbalstu un risināt saistību izpildes jautājumus. "Lauksaimnieki ir uzņēmēji, kuriem ir saistības gan pret valsti, gan kreditoriem un sadarbības partneriem. Šāgada sarežģītie laikapstākļi būtiski ierobežo viņu iespējas izpildīt šīs saistības. Mūsuprāt, ārkārtas situācijas izsludināšana būtu objektīvs pamatojums, lai valsts līmenī varētu meklēt risinājumus un sniegt lauksaimniekiem nepieciešamo atbalstu," norāda Ventspils novada domes priekšsēdētājs Andis Zariņš.
Pašvaldība pievērš uzmanību tam, ka kritiskā situācija nav beigusies – ir rudens, un turpmākie laikapstākļi var vēl vairāk ietekmēt iespēju novākt ražu un sagatavot laukus nākamajai sezonai.