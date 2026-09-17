Konflikta laikā Gulbenes novadā vīrietis ar nazi savainojis divus cilvēkus.
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Šodien 13:25
Konflikta laikā Gulbenes novadā vīrietis ar nazi savainojis divus cilvēkus
Otrdien Gulbenes novada Lizuma pagastā konflikta laikā vīrietis ar nazi nodarījis miesas bojājumus diviem cilvēkiem, informēja Valsts policija.
15. septembrī ap plkst. 0.38 Valsts policija saņēma informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par konfliktu kādā īpašumā Lizuma pagastā.
Ierodoties notikuma vietā, policisti konstatēja, ka mājoklī ir trīs personas. Sākotnēji noskaidrots, ka personas kopīgi lietojušas alkoholu, bet pēc tam starp tām izcēlies konflikts.
Konflikta laikā 1973. gadā dzimis vīrietis, iespējams, ar nazi uzbrucis 1981. gadā dzimušam vīrietim, nodarot viņam miesas bojājumus.
Konfliktā iejaukusies arī sieviete, kura guvusi grieztu brūci plaukstā.
Abi cietušie nogādāti ārstniecības iestādē medicīniskās palīdzības saņemšanai. Policija aizturējusi 1973. gadā dzimušo vīrieti. Par notikušo sākts kriminālprocess.