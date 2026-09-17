VENDEN ar 10 koku dižstādiem papildina apstādījumus Valmierā
Otrdien, 15. septembrī, Latvijas avota un dabīgā minerālūdens ražotājs VENDEN sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību papildināja Tērbatas ielas apstādījumus ar 10 koku dižstādiem. Šādu koku dāvināšanas tradīciju VENDEN aizsāka 2020. gadā. Pirmo sešu gadu laikā akcijas ietvaros tika iestādīti 76 koki, kas dāvināti Latvijas pilsētām, kurās atrodas VENDEN filiāles – Rīgai, Daugavpilij, Cēsīm, Jelgavai, Ventspilij un Liepājai. Noslēdzot sākotnēji iecerēto pilsētu loku, šogad akcija turpinās jaunā formātā – vietu, kurai dāvināt kokus, izvēlējās iedzīvotāji publiskā balsojumā VENDEN sociālajos tīklos, un par šī gada pilsētu kļuva Valmiera.
Turpinot apkārtējās vides labiekārtošanu, VENDEN sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību Tērbatas ielas posmā starp Valkas ielu un Vidzemes apgabaltiesu iestādīja 5 platlapu liepas (Tilia platyphyllos), 3 parastos pīlādžus (Sorbus aucuparia) un 2 parastās zirgkastaņas (Aesculus hippocastanum), veidojot zaļāku pilsētvidi.
Pasākumā piedalījās un darbos iesaistījās VENDEN un Valmieras novada pašvaldības pārstāvji – domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, priekšsēdētāja vietnieks civilās aizsardzības, drošības un sociālajos jautājumos Ričards Gailums, vides komunikācijas projektu vadītāja Laima Keiša, dārzniece Daiga Grīnberga, ainavu arhitekte Agnese Vasiļjeva un citi darbinieki.
Pasākuma noslēgumā Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks izteica pateicību visiem iesaistītajiem par ieguldījumu pilsētas apzaļumošanā. “Mums ir liels gandarījums par sadarbību ar VENDEN un iedzīvotāju aktīvo iesaisti, balsojot par koku stādīšanu tieši Valmierā. Tērbatas iela tagad kļuvusi vēl patīkamāka gan gājējiem, gan iedzīvotājiem, un jaunās liepas, pīlādži un kastaņi lieliski papildina mūsu pilsētvidi. Šādas iniciatīvas uzskatāmi parāda, cik daudz varam paveikt, apvienojot pašvaldības, uzņēmēju un kopienas spēkus.”
Pateicību Valmieras novada pašvaldībai par sadarbību šī gada projekta īstenošanā un koku stādīšanai atvēlēto vietu pauda arī VENDEN mārketinga direktore Jeļena Kozlova. “Mums ir patiess prieks, ka jau septīto gadu VENDEN ir iespēja palīdzēt apzaļumot kādu no Latvijas pilsētām. Šo gadu laikā esam iestādījuši jau 86 kokus, papildinot un atjaunojot apstādījumus pilsētvidē un parkos, kur ikdienā daudz laika pavada ģimenes ar bērniem. Paldies pašvaldībai par atsaucību! Labos darbus turpināsim, un kokus noteikti stādīsim! Mēs ticam, ka katrs iestādītais koks ir ieguldījums mūsu apkārtējās vides uzlabošanā, tāpēc arī turpmāk ar prieku iesaistīsimies iniciatīvās, kas padara mūsu vidi zaļāku un skaistāku."
Pirmo reizi VENDEN koku stādīšanas akcija notika Rīgā 2020. gadā, kad Ēbelmuižas parks Ziepniekkalnā papildināts ar 15 dendroloģiski retiem kokiem. 2021. gadā tiešsaistes balsojumā kā nākamā pilsēta tika izvēlēta Daugavpils, kur Esplanādes parkā iestādīti 10 īpaši izvēlēti koki. 2022. gadā 12 Holandes liepas iestādītas Cēsīs, bagātinot apstādījumus Gaujas Nacionālā parka teritorijā gar VENDEN veselības taku un Cīrulīšu ielā netālu no VENDEN ražotnes. 2023. gadā sadarbībā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību Lielupes promenādē starp peldvietu un skulptūru “Sirdsputns” iestādītas 10 lauku kļavas, 2024. gadā ar VENDEN dāvātajām 9 sārtajām zirgkastaņām un 6 kalnu kļavām atjaunota aleja Ventspilī, savukārt pērn ar 14 koku dižstādiem papildināti Liepājas Raiņa parka apstādījumi.
Uzņēmums VENDEN dibināts 1997. gadā. Tā pamatdarbība ir avota ūdens un dabīgā minerālūdens ražošana, ūdens lietošanas iekārtu iznomāšana, kafijas un saistīto preču tirdzniecība, kā arī kafijas automātu iznomāšana. VENDEN jau teju 30 gadus ražo ūdeni 18,9 litru iepakojumā un ir līderis šajā segmentā. 2010. gadā uzņēmums paplašināja preču klāstu un sāka ražot dabīgo minerālūdeni mazāka tilpuma PET un vēlāk arī stikla pudelēs. VENDEN ir ģimenes veidots 100% Latvijas uzņēmums, kam nav ārvalstu investoru un kas nav iekļauts nevienā starptautiskā koncernā.