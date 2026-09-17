Latvijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumi Berlīnē prezentē risinājumus Vācijas investoriem
Latvijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētās tirdzniecības misijas laikā Berlīnē tikās ar Vācijas institucionālajiem investoriem, ģimenes biroju, banku un finanšu tehnoloģiju nozares pārstāvjiem.
Latvijas uzņēmumi prezentēja savus risinājumus un pārrunāja investīciju piesaisti, sadarbību ar Vācijas finanšu sektoru un iespējas paplašināt darbību Eiropas lielākajā ekonomikā. Ceturtdien, 17. septembrī, delegācijas uzņēmumi turpina individuālas biznesa sarunas ar potenciālajiem partneriem.
Finanšu tehnoloģiju programma tika veidota sadarbībā ar Finanšu tehnoloģiju nozares asociāciju “Fintech Latvija” un Berlīnes finanšu tehnoloģiju centru “House of Finance & Tech Berlin” (HoFT). Tajā piedalījās ekonomikas ministrs Viktors Valainis, Latvijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumu vadītāji, Vācijas investori un citi nozares pārstāvji. “Astoņas Latvijā regulētās investīciju platformas apkalpo vairāk nekā 800 000 investoru ārvalstīs, un ar to starpniecību veikto ieguldījumu apjoms jau pārsniedz 13 miljardus eiro. Tas ir apliecinājums, ka Latvijā ir izveidojusies starptautiski konkurētspējīga finanšu tehnoloģiju nozare, nevis tikai atsevišķi veiksmīgi uzņēmumi. Tagad mūsu uzdevums ir šo tehnoloģisko un regulējuma priekšrocību pārvērst vēl spēcīgākās Latvijas uzņēmumu pozīcijās Eiropas finanšu tirgū,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Investori iepazīst Latvijas finanšu tehnoloģiju piedāvājumu
16. septembrī notikušajā apaļā galda sarunā Latvijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumi iepazīstināja Vācijas investorus ar saviem risinājumiem un nozares attīstību Latvijā. Sarunās piedalījās Vācijas institucionālie investori, ģimenes biroju pārstāvji un citi investīciju kopienas dalībnieki.
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Latvijas finanšu tehnoloģiju nozari pārstāvēja uzņēmumi “Mintos”, “Debitum”, “Magnetiq Bank”, “TWINO”, “VIAINVEST”, “LANDE” un citi. Sarunu mērķis bija veidot tiešus kontaktus ar Vācijas investoriem, pārrunāt finansējuma piesaistes iespējas un iepazīstināt ar Latviju kā finanšu tehnoloģiju uzņēmumu darbībai un izaugsmei piemērotu vidi.
“Aptuveni 30% pieprasījuma Latvijas investīciju platformās veido Vācijas investori. Tas nozīmē, ka mūsu uzņēmumiem Vācijā jau ir tirgus un klienti, bet izaugsmei nepieciešama plašāka sadarbība ar bankām, institucionālajiem investoriem un citiem finanšu tirgus dalībniekiem. Tieši ap šīm iespējām veidojām FinTech programmu Berlīnē – lai uzņēmumi pie viena galda satiktu partnerus, kuri var palīdzēt būtiski palielināt to darbības mērogu Vācijā,” norāda LIAA Eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktore Vita Balode-Andrūsa.
Berlīne ir Vācijas finanšu tehnoloģiju nozares centrs. Saskaņā ar Vācijas federālās “Digital Hub Initiative” datiem pilsētā atrodas vairāk nekā divas trešdaļas Vācijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumu un tā piesaista 90% no nozarei novirzītā riska kapitāla.
“Vācija ir viens no prasīgākajiem un un vienlaikus pievilcīgākajiem finanšu tehnoloģiju tirgiem Eiropā. Latvijas uzņēmumi, tostarp “Mintos”, ir apliecinājuši, ka Vācijas investoru uzticību iespējams iegūt, piedāvājot regulētus, pārredzamus un praktiski noderīgus ieguldījumu produktus. Šī tirdzniecības misija ir nozīmīgs solis ceļā uz ciešākām un noturīgākām ekonomiskajām saitēm starp Latvijas un Vācijas finanšu tehnoloģiju ekosistēmām,” norāda “Mintos” izpilddirektors un līdzdibinātājs Mārtiņš Šulte.
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No licencēšanas līdz sadarbībai ar Vācijas finanšu nozari
Berlīnes un Rīgas finanšu tehnoloģiju ekosistēmu sadarbībai veltītajā pasākumā “Berlin–Riga FinTech Exchange and Networking” tika apspriestas Eiropas Savienības kriptoaktīvu regulējuma jeb MiCA sniegtās iespējas, finanšu tehnoloģiju uzņēmumu licencēšana Latvijā, piekļuve Vācijas tirgum un kapitālam, tehnoloģiskās partnerības un uzņēmumu pārrobežu izaugsme.
Ar Latvijas finanšu tehnoloģiju ekosistēmu pasākuma dalībniekus iepazīstināja asociācijas “Fintech Latvija” vadītāja Tīna Lūse. Pieredzē par licencēšanās procesu un darbības sākšanu Latvijā dalījās uzņēmuma “Atrya” pārstāvis Lorian Qorraj, savukārt Latvijas “Magnetiq Bank” un Vācijas uzņēmums “Vexcash” prezentēja sadarbības modeli kreditēšanas pakalpojumu jomā.
Pasākumā Latvijas uzņēmumi vienuviet varēja uzrunāt investorus, finanšu institūcijas, tehnoloģiju uzņēmumus un nozares organizācijas. Savukārt Vācijas partneri iepazinās ar Latvijas uzņēmumu piedāvātajiem risinājumiem un pieredzi, strādājot regulētā Eiropas Savienības finanšu tirgū.
Finanšu tehnoloģiju programma noslēdzās ar Latvijas vēstnieces Vācijā Ilzes Rūses rīkotu pieņemšanu, kurā Latvijas delegācijas pārstāvji turpināja sarunas ar Vācijas uzņēmējiem, investoriem un nozaru organizācijām.
Tirdzniecības misija turpinās ar individuālām biznesa sarunām
17. septembrī Latvijas delegācijas uzņēmumiem paredzētas individuālas biznesa tikšanās ar potenciālajiem Vācijas klientiem, investoriem un sadarbības partneriem. Tikšanās organizētas atbilstoši katra uzņēmuma darbības jomai un interesēm Vācijas tirgū.
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Tirdzniecības misijas pirmajā dienā Latvijas delegācija piedalījās arī informatīvajā sesijā par Vācijas ekonomisko un politisko vidi. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis tikās ar Vācijas Federālās ekonomikas un enerģētikas ministrijas valsts sekretāru Tomasu Štefenu (Thomas Steffen), lai pārrunātu abu valstu ekonomiskās sadarbības paplašināšanu un Latvijas uzņēmumu iespējas Vācijas tirgū.
Berlīnē tika parakstīts arī saprašanās memorands starp LIAA, Vācijas Rūpniecības un tirdzniecības kameru asociāciju (DIHK) un Vācijas–Baltijas Tirdzniecības kameru (AHK). Tas Latvijas uzņēmumiem nodrošinās pieeju Vācijas ārējās tirdzniecības kameru tīkla zināšanām, kontaktiem un pakalpojumiem 150 vietās vairāk nekā 90 valstīs.
LIAA organizētā Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Vācijā norisinās no 14. līdz 17. septembrim. Tajā pārstāvēti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, finanšu tehnoloģiju, dzīvības zinātņu, viedās enerģētikas, aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju uzņēmumi. Programmā iekļautas uzņēmumu un inovāciju centru vizītes, dalība starptautiskos nozaru pasākumos, tikšanās ar investoriem un individuālas biznesa sarunas.
Vācija ir Latvijas lielākais eksporta tirgus ārpus Baltijas valstīm. Kopš 2020. gada Latvijas preču un pakalpojumu eksports uz Vāciju pieaudzis par vairāk nekā 40% – no 1,47 miljardiem eiro līdz aptuveni 2,1 miljardam eiro 2025. gadā. Pērn uz Vāciju vien Latvija eksportēja vairāk nekā uz ASV, Franciju un Ķīnu kopā. Izaugsme turpinās arī šogad: 2026. gada pirmajā pusgadā eksports uz Vāciju palielinājās par 11%, bet Latvijas kopējais eksports – par 6%. Vācija ir arī Latvijas lielākais pakalpojumu eksporta tirgus – 2025. gadā pakalpojumu eksports sasniedza 779 miljonus eiro. Latvijā darbojas vairāk nekā 1000 uzņēmumu ar Vācijas kapitālu, kuru kopējais ieguldījums pamatkapitālā pārsniedz 800 miljonus eiro.
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Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tirdzniecības misijā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu attiecināmo izmaksu segšanai.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.