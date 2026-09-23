Vai Latvijā visiem pietiks ūdens un kad būs laiks par šo satraukties?
Latvija pašlaik ir viena no tām Eiropas valstīm, kurās par ūdens trūkumu ikdienā gandrīz nav jādomā. Mēs atrodamies ļoti komfortablā situācijā – ūdens resursu izmantošanas slodze pie mums ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā.
Tomēr klimata pārmaiņas neko labu nesola: ūdens kvalitāte krītas, cilvēkiem parādās arvien jaunas un arvien smagākas problēmas.
Pagaidām var justies droši
Lai salīdzinātu ūdens pieejamību dažādās valstīs, Eiropas Vides aģentūra (EVA) lieto ūdens izmantošanas indeksu WEI+. Tas parāda ūdens patēriņu kā daļu no atjaunojamajiem saldūdens resursiem konkrētā teritorijā un gada ceturksnī. Ja rādītājs pārsniedz 20%, ūdens resursi tiek uzskatīti par pakļautiem stresam, bet virs 40% ūdens stress ir nopietns.
2023. gada dati rāda milzīgas atšķirības Eiropā. Sliktākajā sezonā Maltā WEI+ sasniedza 92,1%, Kiprā – 66,7%, Grieķijā – 37,4%, Itālijā – 33,9%, Portugālē – 30,7%, Spānijā – 26,5%. Savukārt Latvijā maksimālais sezonālais rādītājs bija tikai 0,8%. Igaunijā tas bija 1,7%, bet Lietuvā – 0,6%.
Tātad Latvija izmanto tikai nelielu daļu no tai pieejamajiem atjaunojamajiem ūdens resursiem. Tomēr Eiropas pieredze rāda, cik strauji ūdens var kļūt no pašsaprotamas dabas bagātības par stratēģisku resursu. 2023. gadā vismaz vienu gada ceturksni ūdens trūkums skāra 28% ES teritorijas un 32% tās iedzīvotāju. Ilgākā periodā vidēji aptuveni 30% ES teritorijas un 33% iedzīvotāju ik gadu skar sezonāls ūdens stress. Turklāt problēma vairs neattiecas tikai uz Vidusjūras reģionu – tā skar arī atsevišķus upju baseinus citviet Eiropā. Šovasar pamatīgs ūdens trūkums bija jūtams ne tikai dienvidos, bet arī daudzās Centrāleiropas valstīs.
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Lietus būs vairāk?
Klimata modeļi rāda, ka nokrišņu kopējais daudzums Latvijā ilgtermiņā var palielināties. Taču ūdens pieejamībai nepietiek vien saskaitīt visus gada laikā nolijušos milimetrus.
Iedomāsimies divas vasaras. Vienā lietus līst regulāri – ik pēc dažām dienām. Otrā veselu mēnesi valda sausums, bet pēc tam vienā vai divās dienās nolīst milzīgs nokrišņu daudzums. Gada vai mēneša statistika var izskatīties līdzīga, taču dabai, lauksaimniecībai un cilvēkiem tās ir pilnīgi atšķirīgas situācijas.
Mērens lietus pakāpeniski iesūcas augsnē, mitrina to un papildina pazemes ūdeņus. Savukārt ļoti intensīvas lietusgāzes laikā augsne nespēj uzņemt visu ūdeni. Liela tā daļa ātri aizplūst pa virsmu, nonāk grāvjos, upēs un kanalizācijas sistēmās. Pilsētās problēma ir vēl izteiktāka, jo asfaltētas ielas, stāvlaukumi, jumti un citas ūdens necaurlaidīgas virsmas neļauj nokrišņiem iesūkties zemē.
Tādēļ iespējama situācija, kad nokrišņu kopumā ir pietiekami daudz, bet pēc ilgstoša sausuma augsnē un augšējos pazemes ūdens slāņos ūdens tik un tā trūkst.
Eiropas Vides aģentūra brīdina, ka klimata pārmaiņas pastiprinās saldūdens pieejamības sezonālās svārstības. Sausuma periodi var kļūt biežāki, intensīvāki un to sekas – nopietnākas. EVA vērtējumā, ņemot vērā tendences kopš 2010. gada, maz ticams, ka līdz 2030. gadam ūdens trūkuma problēma Eiropā būtiski samazināsies.
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Kas notiks ar ūdeni zem mūsu kājām?
Latvijai īpaši svarīgi ir pazemes ūdeņi. Tāpēc būtisks ir jautājums, vai klimata pārmaiņas nevarētu samazināt arī šos krājumus. Latvijas Universitātes pētnieki kopā ar kolēģiem ir modelējuši klimata pārmaiņu ietekmi uz pazemes ūdeņu līmeni Baltijas valstīs līdz pat šī gadsimta beigām. Pētījumā izmantoti 13 EURO-CORDEX reģionālie klimata modeļi un trīs klimata pārmaiņu scenāriji.
Rezultāti nav katastrofāli. Lielākajā daļā pētīto vietu ilgtermiņā tiek prognozēts pat kopējā pazemes ūdeņu līmeņa pieaugums salīdzinājumā ar neseno klimata normu. Taču tuvākajā nākotnē iespējams arī zemāks pazemes ūdens līmenis.
Īpaši jutīgi pret šādām pārmaiņām var būt seklie gruntsūdeņi. To līmenis daudz ātrāk reaģē uz nokrišņu trūkumu nekā dziļāk esošie pazemes ūdens horizonti. Tādēļ ilgstoši karstā un sausā vasarā problēmas pirmie var izjust, piemēram, privātmāju īpašnieki, kuri izmanto seklas akas, kā arī lauksaimnieki.
Viss ātri mainās
Pārskatā par būtiskiem ūdeņu apsaimniekošanas jautājumiem Latvijā, kuru 2025. gadā publicējuši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālisti, tiek atzīmēts, ka gaisa un ūdens temperatūras paaugstināšanās, maigākas un īsākas ziemas, kā arī biežāki ekstremāli laikapstākļi, piemēram, sausuma periodi, kam seko spēcīgas lietavas, maina gan ūdens, tostarp pazemes ūdeņu, daudzumu, gan kvalitāti. Ilgāki bezsala periodi un agrākas pavasara palu fāzes maina upju noteci un ietekmē bioloģiskos procesus, piemēram, var ietekmēt zivju nārsta ritmu un migrāciju. Tas var traucēt dabisko ekosistēmu līdzsvaru un samazināt bioloģisko daudzveidību.
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Jūras piekrastē klimata pārmaiņu sekas kļūst īpaši redzamas, uzsver zinātnieki. Jūras līmeņa celšanās, intensīvākas vētras un augstāki viļņi veicina krasta eroziju, palielinot arī apdraudējumu infrastruktūrai un apbūvei. Siltāks ūdens un mazāka ledus sezonalitāte veicina aļģu masveida attīstību, skābekļa deficīta veidošanos dziļākos ūdens slāņos un svešzemju sugu izplatību.
Lai gan klimata pārmaiņas pašas par sevi nav vienīgais faktors, kas nosaka ūdeņu stāvokļa pasliktināšanos, tās būtiski pastiprina esošo slodžu ietekmi – gan piesārņojuma apjomu, gan hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes.
LVĢMC eksperti arī norāda, kā klimata pārmaiņas palielina plūdu risku gan pilsētās, gan lauku teritorijās, jo intensīvāki nokrišņi, straujāka sniega kušana un biežākas vētras var izraisīt īslaicīgus, bet spēcīgus ūdens līmeņa kāpumus. Upēs tas var izpausties kā strauji pali, kas applūdina plašas teritorijas, savukārt pilsētās – kā lietusgāžu izraisīti plūdi nepietiekamu lietus ūdeņu sistēmu aizvadīšanas un uzkrāšanas spēju dēļ, kā arī ir nepietiekami zaļo zonu, kas var akumulēt lietus ūdeņus, dēļ.
Klimata pārmaiņu ietekmē ir sagaidāms, ka palielināsies arī ledus plūdu risks ziemas sezonā, jo atkušņi kopā ar nokrišņiem sniega veidā veicinās vižņu un ledus sastrēgumu gadījumu skaitu palielināšanos. Arī periodos, kad atkušņi mijas ar sala laiku, vižņu un ledus sastrēgumu veidošanās risks krietni palielinās.
Visi šie procesi ne tikai apdraud iedzīvotāju drošību un infrastruktūru, bet arī palielina piesārņojuma nonākšanu ūdeņos, gan virszemes notecei līdzi nesot piesārņojošās vielas, gan izraisot avārijas pārplūdes notekūdeņu sistēmās u.c.
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Ar kvalitāti jau ir problēmas
LVĢMC pētījumā atzīmēts, ka kopā Latvijā ir 785 virszemes ūdensobjekti, no tiem 509 upju un 276 ezeru ūdensobjekti. Apkopojot 2024. gada virszemes ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes monitoringa rezultātus, secināts, ka labā un augstā ekoloģiskajā kvalitātē atrodas tikai 36% no Latvijas upju un ezeru ūdensobjektiem.
Augsta ekoloģiskā kvalitāte ir 18 ūdensobjektiem jeb 2% no upju un ezeru ūdensobjektu kopskaita. Labā ekoloģiskajā kvalitātē atrodas 259 ūdensobjekti (34%), bet vidējā 332 ūdensobjekti (43%). Sliktā un ļoti sliktā kvalitātē atrodas attiecīgi 123 (16%) un 41 (5%) ūdensobjekts.
PROJEKTU ""Klimata kurss" – SIA "Izdevniecība "Rīgas Vilņi"" sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā" FINANSIĀLI ATBALSTA EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS.