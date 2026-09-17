Pēc neliela ugunsgrēka palīgēkā evakuēti VSAC "Zemgale" klienti un darbinieki
Trešdien pēc neliela ugunsgrēka palīgēkā evakuēti valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) "Zemgale" filiāles "Ziedkalne" klienti un darbinieki.
Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sniegto informāciju vakar plkst. 11.09 dienesta saņēma izsaukumu uz Jelgavas novada Vilces pagastu, kur vienstāva sabiedriskā ēkā dega elektrosadales skapis un sadzīves mantas pusotra kvadrātmetra platībā. Pirms VUGD ierašanās no blakus ēkām evakuējās 138 cilvēki, bet no saimniecības ēkas - seši cilvēki. Plkst. 12.32 darbu notikuma vietā VUGD noslēdza.
VSAC "Zemgale" direktors Kristaps Keišs atklāja, ka pašlaik iestāde vēl gaida atzinu no VUGD par ugunsgrēka iemesliem.
Ugunsgrēks noticis palīgēkā, ko izmanto veļas mazgāšanai. Keišs pastāstīja, ka ir apkvēpusi daļa klientu apģērbu, kas bija sagatavota mazgāšanai, taču citi bojājumi nav nodarīti.
Iestādes vadītājs norādīja, ka regulāri tiek rīkotas mācības, tāpēc arī šajā gadījumā evakuācija no dzīvojamās ēkas, kas nav savienota ar saimniecības ēku, notikusi operatīvi. Klienti negadījumā nav cietuši.
Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī VUGD saņēmis 37 izsaukumus. Deviņi no tiem bija saistīti ar ugunsgrēkiem, 16 ar glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.