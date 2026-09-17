LPV pārstāvis saceļ traci Latvijas-Baltkrievijas pierobežā un uzstāj, ka robežu vispār nevajadzētu apsargāt ar žogiem un kamerām. VIDEO
Īstu ažiotāžu sociālajos tīklos sacēlis partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) Saeimas deputāta kandidāts Aleksandrs Jozāns, kurš ne vien konfrontējis pašvaldības policijas darbiniekus, kas veic migrācijas kontroles Latvijas-Baltkrievijas pierobežā, bet arī apgalvojis, ka minēto robežu nemaz nevajadzētu apsargāt ar žogiem un kamerām.
"Pasakiet man, lūdzu, kāda jēga no jūsu darbības, ja jūs bremzējat mašīnas braucot uz robežas pusi. Kāda jēga no jūsu darbības?" paša publicētajā video likumsargus konfrontē Jozāns. Pašvaldības policijas pārstāvis viņa teikto uzņem mierīgi, norādot, ka pārbaudītas tiek visas puses.
"Kāda jēga no jūsu darbības, ka jūs bremzējat visas mašīnas pēc kārtas, kas brauc uz robežas pusi?" atkārto Jozāns. Bet policists norāda, ka pārbaudītas tiek visas vieglās automašīnas un mikroautobusi. "Kāda jēga no šīs apturēšanas?" turpina LPV pārstāvis, nedodot laiku likumsargam atbildēt. "Šis video tiks nosūtīts iekšlietu ministram, ticiet man!" draud Jozāns, uz ko policists tikai mierpilni atbild 'paldies', līdz video tiek pārtraukts.
Tomēr Jozāna teiktais neizpratni radījis daudziem. "Nu, tu pret policistu izturies necienīgi. Tas ir viņa darbs, un viņam nav pienākuma tev atskaitīties," video komentē Naģežda. "Iespējams, ka video autors ir nokritis no Mēness. Teritorija ap robežu tiek uzskatīta par pierobežas zonu, un šeit ir iespējama pastiprināta kontrole, turklāt likumsargiem par to nav jāatskaitās! Piemēram, Krievijas Federācijā uz šosejas aiz Pleskavas, virzienā uz Igaunijas robežu, tiek piebremzētas VISAS automašīnas, un pirms pāris gadiem tur tika uzstādīta pat stacionāra barjera," pauž Mihails. Bet vēl kāds jautri norādījis, ka "jāapskatās vai šim Jozānam nav lāpsta bagažņikā, tuneļa rakšanai uz Baltkrieviju".
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Šķiet, ka arī iekšlietu ministrs, kuram Jozāns draudēja sūdzēties, nebūs viņam labs "sabiedrotais" šajā jautājumā. Vēl jūlijā Jānis Dombrava norādīja, ka "starp nelegālajiem imigrantiem mēdz būt eiropeiskas izcelsmes personas, kas mērķtiecīgi bojā Latvijas sakaru infrastruktūru". "Viņi ātri iekļūst mūsu teritorijā, izdara kaitējumu un tikpat ātri atgriežas Baltkrievijas pusē," pauda ministrs.
Jau iepriekš ziņots, ka personas, kas veic provokācijas vai palīdz migrantiem nelikumīgi iekļūt Latvijā, nereti cenšas vēlāk nelikumīgi šķērsot robežu Baltkrievijas virzienā, lai izvairītos no kriminālatbildības Latvijā. Tāpat Valsts robežsardze un muita rūpīgi uzrauga, lai uz Baltkrieviju un tālāk uz Krieviju netiktu izvestas preces un tehnoloģijas, ko var izmantot militārajā rūpniecībā vai karadarbībā pret Ukrainu.
Jozāns uzskata, ka Baltkrievijas robežu vispār nevajadzētu apsargāt ar žogiem vai kamerām
Tikmēr pats Jozāns, kurš cer tikt ievēlēts nākošajā 15. Saeimā, acīmredzot, ar savu rīcību lepojies, publicējot video savos sociālajos tīklos. Turklāt vietnē "Facebook" viņš pie publikācijas krievu valodā paudis, ka viņaprāt, uz Latvijas-Baltkrievijas robežu vispār nevajadzētu atrasties nekādām kamerām vai nožogojumam.
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"Ja visus Latvijas militāros policistus un robežsargus izvietotu gar Latvijas–Baltkrievijas robežu, viņi stāvētu ik pēc 10 metriem. Ja viņus izvietotu ik pēc 200 metriem, vairs nebūtu vajadzīgi ne žogi, ne kameras, ne sensori, ne datori, turklāt pietiktu tikai ar pusi militārpersonu. Turklāt sensori, datori un kameras nevar aizturēt imigrantus – tas tik un tā būs jādara cilvēkiem. Šādi naudu izšķērdē ne tikai Iekšlietu ministrija, bet arī Daugavpils pašvaldības policijas vadība," savās pārdomās dalījies Jozāns.
Tomēr, arī šeit LPV pārstāvja loģika pieklibo. Latvijas–Baltkrievijas robeža ir aptuveni 173 kilometrus gara, kas nozīmē to, ka izvietojot sargus ik pēc 200 metriem, vienā maiņā būtu vajadzīgi aptuveni 865 cilvēki. Turklāt maiņām būtu jānosedz 24 stundas diennaktī, tai skaitā naktī - ierobežotos redzamības apstākļos, kamēr kameru darbību šādi apstākļi neietekmē. Nemaz nerunājot par to, ka šādā veidā sargi, kas stāv ik pēc 200m kļūtu par vieglu mērķi provokācijām, vai vienatnē tīri fiziski nespētu aizsargāt lielu skaitu migrantu Turklāt žoga uzdevums nav pilnībā apturēt, bet gan palēnināt pārkāpēju, kamēr kameras un sensori acumirklī nosūta trauksmes signālu uz vadības centru, kas spēj operatīvi mobilizēt spēkus un rīkoties.
Jāuzsver, ka Baltkrievija jau ilgstoši īstenoto hibrīdkaru, izdarot spiedienu uz kaimiņvalstīm un organizējot nelegālo migrantu plūsmu uz blakus esošo valstu robežām. Pērn kopumā Latvijas Valsts robežsardze novērsa 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu, bet šogad šis skaitlis jau pārsniedz 10 tūkstošus. Turklāt, nelegālie migranti bieži izmanto Latviju kā tranzītvalsti, vēlāk cenšoties šķērstot Latvijas robežas arī citviet.
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Jozāns apšauba, ka Ukrainā vispār ir karš
Aleksandrs Jozāns startē Saeimas vēlēšanās no LPV saraksta kā 13. kandidāts no partijas Latgales saraksa - pirmajā vietā sarakstā ir no amata atlaistais, bijušais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs. Partijas aprkastā norādīts, ka 2008. gadā viņš ieguvis maģistra grādu tiesībās "Daugavpils Universitātē", bet šobrīd aktīvas darba vietas viņam neesot - viņš ir izdienas pensijas saņēmējs.
Pabrīnīties liek arī Jozāna ieraksti sociālajos tīklos. Piemēram, 2022. gada martā, mēnesi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, viņš norādīja, ka kara nemaz neesot. "Ja būtu tiešam karš, tad ne vienas citas valsts aizsardzības ministrs nevarētu iebraukt Kijevā, kura no trīs pusēm ielenktā, tajā var iebraukt tikai no dienvidiem," viņš sacīja pēc bijušā Lietuvas aizsardzības ministra vizītes Kijivā. Tāpat viņš prātuļoja, ka šājā iebrukumā "naudas pelnītāji esot NATO dalībvalstu augstā ranga politiķi".
Tā paša gada 17. maijā viņš vietnē "Facebook" iebilda pret okupeļa demontāžu: "Ja katra vara jauks pieminekļus, kas apliecina noteikto Latvijas vēsturisko periodu, tad Latvijas vairs nebūs," sprieda Jozāns.
Bet kādā citā ierakstā viņš spriedelēja, ka Krievijas uzsākto karu Ukrainā esot ierosinājusi Eiropas Savienība. "Tagad noskaidrojas kāpēc ES un NATO politiķi apzināti mudinājuši Krieviju uz karu Ukrainā. Izradās Krievija kļuvusi pārāk attīstītā tehnoloģijas un ražošanā. Un ES un NATO ekonomikas netiek tai pakaļ. Līdz ar to viņu nepieciešams izolēt no parējās pasaules un samazināt tas jaudas. [...] Man ir tikai viens Jautājums ES un NATO politiķiem - ja Jūs ir tik stulbi, ka nevarat apturēt Krievijas attīstību bez kara, kāpēc Jūs sēžat savas vietas un saņemat naudu no mūsu nodokļiem???"
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Jāpiemin, ka “Latvija pirmajā vietā” šobrīd pozicionē sevi kā konservatīvu, patriotisku spēku, kura nolūks ir “saliedēt” sabiedrību. Taču šī 15. Saeimā iekļūt cerošā saraksta dzīlēs slēpjas kandidāti, kuri vēl ne tik senā pagātnē priecājās par Krievijas gūstā kritušiem ukraiņiem, saskatīja “eņģeli” brūkošā okupantu piemineklī, un dzīvoja valsts maizē, tā īsti negribot pildīt šos pienākumus valsts valodā. Vairāk par to vari lasīt ŠEIT.