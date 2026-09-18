Vēsums bez kondicionētāja - kā neizcepties savā mājoklī?
Klimata pārmaiņas liek Eiropas iedzīvotājiem meklēt risinājumus, kā atdzesēt savos mājokļus. Arī Latvijā arvien vairāk cilvēku sāk par to domāt. Lai gan šī vasara mūs pagaidām saudzē, ir skaidrs, ka tā nebūs katru gadu. Kādi ir vienkārši veidi, kā novērst telpu pārkaršanu dzīvokļos un mājās?
Protams, visvairāk acīmredzamais risinājums ir ārkārtīgi vienkāršs – gaisa kondicionētāja uzstādīšana. Taču ne visiem tas ir pa kabatai. Turklāt elektroenerģijas izmaksas, ko gaisa kondicionētājs patērē ievērojamā daudzumā, Latvijā jau sen vairs neatbilst ienākumu līmenim. Dažiem gaisa kondicionētājs var būt nepieņemams ekoloģisku apsvērumu dēļ.
Tajā pašā laikā pastāv daži diezgan vienkārši mehāniski paņēmieni, kā karstumā neizkust savā mājoklī. Eksperti īpaši izceļ žalūziju uzstādīšanu. Tiešām, visefektīvākais veids, kā pasargāt mājokli no pārkaršanas, ir neļaut saules stariem sasniegt loga stiklu. Bet praktiskie eksperimenti parādīja, ka dažādi ēnojuma risinājumi ievērojami atšķiras pēc efektivitātes.
Ārējā logu aizsardzība
Lai mājoklis vasarā saglabātos vēsāks, vispirms vērts padomāt par ārējo logu aizsardzību. Vislabāko rezultātu nodrošina ārējās žalūzijas vai rullo slēģi. Eksperimentā telpā ar pilnībā nolaistām ārējām žalūzijām temperatūra visas dienas garumā saglabājās aptuveni 27 °C, pat tad, kad saulē ārējā temperatūra sasniedza 55–56 °C. Salīdzinājumā ar telpu bez aizsardzības temperatūra pie loga bija par vairāk nekā 10 °C zemāka.
Ja nav vēlmes telpu pilnībā aptumšot, pietiek ārējās žalūzijas nolaist aptuveni līdz pusei. Pētījumi rāda, ka šāds risinājums saglabā 80–90% no pilnībā aizvērtu žalūziju dzesēšanas efekta, vienlaikus telpā joprojām ieplūst pietiekami daudz dienasgaismas. Temperatūra pie loga šādā gadījumā samazinājās par aptuveni 7,5 °C.
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Iekšā arī var
Ja ārējās žalūzijas nav iespējams uzstādīt, palīdz arī iekšējās rullo žalūzijas. Tās nav tik efektīvas, jo saules siltums jau ir izgājis cauri stiklam, tomēr tās arī būtiski samazina telpas uzkaršanu.
Dienas režīma žalūzijas eksperimentos pazemināja temperatūru pie loga par aptuveni 10,5 °C, bet pilnībā aizvērtas aptumšojošās žalūzijas – par aptuveni 11 °C. Salīdzinājumā ar ārējām žalūzijām telpa gan saglabājās apmēram par vienu grādu siltāka.
Papildu risinājumi
Fiksētas nojumes vai jumtiņi virs logiem vien paši par sevi nav īpaši efektīvi. Eksperimentos aptuveni vienu metru gara nojume virs loga samazināja temperatūru tikai par aptuveni 2 °C pie loga, bet telpas vidējā temperatūra mainījās pavisam nedaudz. Pētnieki secina, ka šādas nojumes darbojas tikai noteiktos saules leņķos un vislabāk kalpo kā papildinājums citām ēnošanas sistēmām.
Ja māju vēl tikai plāno būvēt vai pārbūvēt, ieteicams samazināt lielu logu platību dienvidu un rietumu fasādēs, jo tieši šie logi vasarā rada vislielāko telpu pārkaršanu. Savukārt pārkares virs logiem jāprojektē tā, lai vasarā tās aizturētu augsto sauli, bet ziemā netraucētu saules gaismai sasniegt telpas.
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Papildu efektu dod apzaļumošana. Pie ēkas stādīti koki, zaļās fasādes un zaļie jumti samazina ēku uzkaršanu, jo rada ēnu un kavē siltuma uzkrāšanos konstrukcijās. Dažos pētījumos konstatēts, ka apzaļumotas sienas var būt par 2–6 °C vēsākas nekā neapzaļumotas.
Pētnieku galvenais secinājums ir vienkāršs – vislabāko rezultātu dod vairāku risinājumu kombinācija. Piemēram, pastāvīgas pārkares virs logiem var papildināt ar ārējām žalūzijām karstākajās dienās, bet ikdienā izmantot iekšējās žalūzijas, lai regulētu gan temperatūru, gan dienasgaismas daudzumu telpā.
Vienkārši uzlīmēt
Kvalitatīvas saules aizsargplēves atkarībā no to veida var samazināt telpās nonākošo saules siltumu par 40–80%, tādējādi pazeminot telpu temperatūru un samazinot nepieciešamību izmantot kondicionētāju.
Ja iespējams, saules aizsargplēve jāuzstāda loga ārpusē. Tā atstaro saules starojumu, pirms stikls paspēj sakarst, tāpēc ir efektīvāka nekā plēve, kas uzlīmēta telpas pusē.
Ja ārējā uzstādīšana nav iespējama, ir vērts izvēlieties kvalitatīvu iekšējo saules aizsargplēvi ar augstu infrasarkanā (IR) starojuma atstarošanas spēju. Tā būtiski samazina telpu uzkaršanu, lai gan nav tik efektīva kā ārējā plēve.
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Izvēloties plēvi, jāpievērš uzmanība tam, lai tā bloķētu ne tikai ultravioletos (UV), bet arī infrasarkanos (IR) starus. Tumša tonējuma plēve ne vienmēr nozīmē labāku aizsardzību pret karstumu.
Vislielākais ieguvums būs logiem, kas vērsti uz dienvidiem un rietumiem, jo tie vasarā saņem visintensīvāko saules starojumu. Bet pirms plēves uzstādīšanas pārliecinieties, ka tā ir piemērota jūsu logu stikla paketēm. Dažiem energoefektīvajiem vai tonētajiem stikliem nepareizi izvēlēta plēve var izraisīt pārmērīgu stikla sakaršanu un pat plaisāšanu.
Kā stāsta eksperti, vislabāko rezultātu var panākt, saules aizsargplēves apvienojot ar ārējām žalūzijām, markīzēm vai rullo slēģiem. Ārējais ēnojums neļauj sakarst pašam stiklam, savukārt plēve samazina telpās nonākošā siltuma daudzumu.
Pērkot saules aizsargplēvi, jāpievērš uzmanība tās tehniskajiem parametriem, piemēram, saules enerģijas caurlaidībai (“Solar Heat Gain Coefficient” – SHGC) vai atstarotās saules enerģijas īpatsvaram (“Total Solar Energy Rejected” – TSER). Jo zemāks ir SHGC vai augstāks TSER rādītājs, jo efektīvāk plēve pasargās telpas no pārkaršanas.
Jāvēdina pareizi
Pareiza vēdināšana arī palīdz uzturēt telpās zemāku temperatūru. Energoefektivitātes speciālisti iesaka. Vēdiniet telpas agri no rīta vai vēlu vakarā, kad ārā ir vēsāks nekā telpās. Dienas karstumā logus labāk turēt aizvērtus.
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Izmantojiet šķērsvēdināšanu – atveriet logus pretējās ēkas pusēs, lai veidotos caurvējš un gaiss ātrāk nomainītos. Ja mājoklim ir logi dažādos stāvos vai jumta logi, izmantojiet tos vienlaikus. Siltais gaiss ceļas augšup un izplūst ārā, bet vēsāks gaiss ieplūst pa zemākajiem logiem.
Dienas laikā aizveriet logus, ja ārā ir karstāks nekā telpās. Pretējā gadījumā telpās ieplūdīs vēl siltāks gaiss. Dienā aizveriet arī aizkarus, žalūzijas vai rullo žalūzijas, īpaši logiem dienvidu un rietumu pusē. Tas samazina telpu uzkaršanu.
Ja izmantojat ventilatoru, novietojiet to pie atvērta loga vakaros vai naktī, lai tas palīdzētu iepludināt vēsāku āra gaisu vai izvadīt sakarsušo gaisu no telpām. Ja mājās ir mehāniskā ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanu (rekuperators), vasarā izmantojiet vasaras jeb “bypass” režīmu, ja tāds ir pieejams.
Karstākajās dienās izvairieties no papildu siltuma radīšanas telpās – cepeškrāsni, veļas žāvētāju vai trauku mazgājamo mašīnu labāk darbināt vakarā. Pēc nakts vēdināšanas no rīta aizveriet logus, lai saglabātu telpās uzkrāto vēsumu.
Ja ārā valda bezvējš, īslaicīga intensīva vēdināšana (5–15 minūtes ar pilnībā atvērtiem logiem) ir efektīvāka nekā logu turēšana pusslēgtā stāvoklī visas dienas garumā.
PROJEKTU ""Klimata kurss" – SIA "Izdevniecība "Rīgas Vilņi"" sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā" FINANSIĀLI ATBALSTA EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS.