Atklāti jauni fakti par seksuālā vardarbībā vainoto mācītāju Eimani, viņš atzīts par baznīcai “kaitīgu”
Atklājušies jauni, līdz šim nezināmi fakti par seksuālā vardarbībā pret sievietēm vainoto Vācijā mītošo luterāņu mācītāju Rolandu Eimani, kurš apmēram pirms divdesmit gadiem “pavedinājis un uzmācies” nepilngadīgām meitenēm viņa tolaik aprūpētajā Baldones draudzē Latvijā. Tikko Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē (LELBP) paziņojusi, ka atklājušies jauni fakti par garīdznieka nodarījumiem un tādēļ viņa darbība atzīta par Baznīcai kaitīgu.
Jauns.lv jau rakstīja, ka šovasar divas sievietes portālam “Delfi” apgalvojušas, ka bērnībā un pusaudžu gados piedzīvojušas seksuālu izmantošanu no luterāņu mācītāja Rolanda Eimaņa. Aprakstītie notikumi norisinājušies divtūkstošo gadu sākumā, kad sievietes bijušas nepilngadīgas un iesaistījušās draudzes dzīvē Baldonē. Sievietes apgalvoja, ka Rolands Eimanis pakāpeniski izveidojis ar viņām uzticības attiecības un vēlāk iesaistījis seksuāla rakstura darbībās, kas vairākkārt notikušas mācītāja mājās. Viena no sievietēm, jau būdama pieaugusi, par notikušo vērsusies Valsts policijā, kas atteikusi kriminālprocesa sākšanu, pamatojoties uz noilgumu, jo iespējamās darbības kvalificētas kā nepilngadīgā “labprātīga” iesaistīšana seksuālās darbībās. Viņa nav pārsūdzējusi policijas atteikumu, bet apsvēra iespēju to darīt atkārtoti.
Baznīcai kaitīga rīcība
Pirms nedēļas notika LELBP Prezidija sēde, kurā tika atklāti jauni fakti par Rolanda Eimaņa varbūtējiem pārkāpumiem. LELBP Prezidija locekļi - arhibīskaps Kārlis Žols; LELBA (latviešu luterāņu Baznīca Amerikā) priekšniece, arhibīskapa garīgā vietniece, prāveste Anita Vārberga–Pāža; viceprezidents, arhibīskapa laju vietnieks Pēteris Saulītis; Latvijas laju pārstāve Virsvaldē Ingrīda Kariņa–Bērziņa; LELBA Vidienes apgabala laju pārstāve Mētra Krautmanis; LELBA Pārvaldes priekšnieces laju vietniece Sandra Kalve un LELBL un Īrijas pārvaldes priekšnieks prāvests Imants Miezis – izplatījuši paziņojumu:
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“Balstoties uz LELBP Darbības noteikumu X nodaļas 7. punktu: “Baznīcas Virsvaldes Prezidijs var atlaist no darba draudzē garīdznieku par “…Baznīcai kaitīgu rīcību…”, kā arī balstoties uz šī gada jūnijā publicētajām apsūdzībām mācītājam Rolandam Eimanim, un izvērtējot šīs apsūdzības, kā arī izvērtējot citu nesen atklātībā nonākušu, bet iepriekš LELBP Prezidijam nezināmu informāciju par mācītāju Rolandu Eimani, LELBP Prezidijs savā tiešsaites Zoom platformā notikušajā 2026. gada 10. septembra sēdē ir pieņēmis lēmumu atlaist Rolandu Eimani no amata pienākumu pildīšanas LELBP draudzēs. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.”
Lēmums par Rolanda Eimaņa balstīts uz LELBP Darbības noteikumu X nodaļas 7. punktu, kas nosaka kritērijus, pēc kuriem var tikt izbeigtas garīdznieka darba attiecības ar draudzi: “Mācītāju vai diakonu no darba draudzē var atlaist ar Baznīcas virsvaldes prezidija lēmumu par nemorālu dzīvi, Baznīcai kaitīgu rīcību, maldu mācības sludināšanu, amata pienākumu nepildīšanu, ilgstošu darba nespēju, kā arī tad, kad no viņa neatkarīgi apstākļi liedz sekmīgi strādāt draudzē.”
Plašāk kādi jauni fakti atklāti par Rolandu Eimani LELBP pasaulē neatklāj, jo Baznīcas Prezidija sēdes ir slēgtas.
Jauno mācītāju izglītošana, amoralitāte, šķiršanās un marihuāna?
Seksuālās vardarbības skandāls, kurā varēja būt iesaistīts mācītājs Rolands Eimanis izskanēja šī gada jūnija sākumā. Viņas apgalvoja, ka garīdznieks viņas kā nepilngadīgas meitenes izmantojis laikā, kad viņš atbildējis par jauno mācītāju izglītošanu – bijis Lutera akadēmijas rektora amata izpildītājs. Abas sievietes publiski sniegušas liecības, lai iedrošinātu citas iespējamās cietušās vērsties pēc palīdzības. Sievietes cita starpā norādīja, ka Rolands Eimanis bieži lietojis marihuānu. Viņas pauda pārliecību, ka Valsts policijas savulaik publiskotajās fotogrāfijās par Baldonē atklātu marihuānas audzēšanu redzama mācītāja siltumnīca. Kā liecina prokuratūras informācija, lietā par narkotisko vielu glabāšanu Baldonē 2018. gadā kāda 1968. gadā dzimusi persona notiesāta nosacīti uz 3,5 gadiem.
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Bijušais Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags apstiprināja, ka zinājis par Rolanda Eimaņa marihuānas lietošanu it kā veselības stāvokļa dēļ un saņēmis ziņas par morāla rakstura pārkāpumiem. Rolanda Eimaņa rīcība savulaik novedusi pie laulības šķiršanas un viņa pārcelšanas no kalpošanas Rīgā uz provinci.
Vēlāk Rolands Eimanis pievienojies Latvijas Evaņģēliski luteriskajai Baznīcai pasaulē un sāka kalpot Vācijas latviešu draudzēs. Pats mācītājs šovasar “Delfi” rakstiski paziņoja, ka “nevienu nav izmantojis un pavedinājis”, bet uz citiem jautājumiem pēc būtības neesot atbildējis.
LELBP vadība dienu pēc Rolandam Eimanim izvirzītām apsūdzībām izplatīja paziņojumu, kurā bija teikts: “Tūlīt pēc tam, kad plašsaziņas līdzekļos tika publiskotas apsūdzības mācītājam Rolandam Eimanim, tostarp apsūdzības par iespējamu seksuālu vardarbību pret nepilngadīgām personām laikā no aptuveni 2003. līdz 2008. gadam, apliecinām, ka šīs pret mācītāju publiski izvirzītās apsūdzības izvērtējam ar vislielāko nopietnību. Minētās apsūdzības attiecas uz laiku, kad mācītājs Rolands Eimanis vēl nekalpoja mūsu Baznīcā.”
Rolanda Eimaņa karjera
1968. gadā dzimušais Rolands Eimanis par mācītāju ordinēts 1995. gada 27. novembrī. Iesākumā bijis LELB Mežaparka un Baldones draudžu mācītājs, bet vēlāk - prorektors un rektora pienākumu izpildītājs LELB augstākajā mācību iestādē - Lutera akadēmija, kas sagatavo jaunos mācītājus un citu garīgo personālu kalpošanai draudzēs. No 2015. gada viņš uz pāris gadiem devās sabata atvaļinājumā, tas ir - ilgstošā profesijas pārtraukumā jeb pagarinātā atvaļinājumā, ko izmanto, lai atpūstos, novērstu izdegšanu, mācītos vai pievērstos personiskiem mērķiem. Pēc tam no 2017. līdz 2019. gadam kalpoja Jaunjelgavas, Daudzeses un Seces draudzēs.
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2019. gadā viņš devās emigrācijā uz Vāciju, pievienojās LELBP un sāka aprūpēt vietējās latviešu draudzes Frankfurtē, Freiburgā, Minhenē, Bad Krocingenā, Manheimā-Ludvigshāfenā un Vircburgā draudzēs.
Plašāku ievērību ārpus Baznīcas viņš izpelnījās kā garīgu pārdomu rakstu, audio un video materiālu autors, kā arī ar aktīvu līdzdalību diasporas latviešu pasākumos Vācijā un Beļģijā.