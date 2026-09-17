Pie Carnikavas bērnudārza “Riekstiņš” atkal rosās policija
Ja pirms pāris nedēļām sabiedrības uzmanību piesaistīja suņu uzbrukums bērniem pie Carnikavas bērnudārza “Riekstiņš”, šoreiz sociālajos tīklos izcēlies cits jautājums – bērnudārza audzēkņu vecāki saņēmuši sodus par automašīnu novietošanu vietā, kur to aizliedz ceļa zīme.
"Facebook" grupā “Carnikava notiek” kāds iedzīvotājs paudis neapmierinātību ar Ādažu novada pašvaldības policijas rīcību. Viņš norāda, ka policijas darbinieki no rīta pie bērnudārza sodot vecākus, kuri uz neilgu laiku novieto automašīnas, lai pavadītu bērnus līdz grupiņai.
Ieraksta autors uzsver, ka bērna nogādāšana bērnudārzā nereti aizņem vairākas minūtes – nepieciešams bērnam palīdzēt novilkt virsdrēbes, sakārtot mantas un pavadīt līdz grupiņai. Viņaprāt, šāda īslaicīga automašīnas novietošana būtiski netraucējot pārējiem satiksmes dalībniekiem.
Carnikavas bērnudārzs "Riekstiņš" un iela, kur suņi uzbruka bērniem (2026. gads)
Bērnudārzs “Riekstiņš” un tā apkārtne Carnikavā, kur suņi uzbruka bērniem.
Tomēr ceļu satiksmes noteikumi ir saistoši arī vietās, kur no rītiem veidojas liela vecāku un bērnu plūsma. Automašīnas novietošana neatļautā vietā var ne tikai radīt satiksmes sastrēgumus, bet arī pasliktināt redzamību bērniem un citiem satiksmes dalībniekiem. Īpaši pie bērnudārziem, kur pārvietojas daudz mazu bērnu, šādas situācijas var palielināt negadījumu risku.
Tāpēc arī vecākiem, pat ja bērna nogādāšana grupiņā aizņem vien dažas minūtes, būtu jāizvēlas atļauta automašīnas apstāšanās vai stāvēšanas vieta. Savukārt pašvaldības policijas uzdevums ir uzraudzīt, lai tiktu ievēroti ceļu satiksmes noteikumi un tiktu mazināti iespējamie drošības riski.
"Facebook" ieraksta autors savu neapmierinātību saistījis arī ar neseno suņu uzbrukumu bērniem pie bērnudārza, pārmetot policijai nepietiekamu rīcību notikuma laikā.