Prokuratūra sāk kriminālvajāšanu pret VARAM valsts sekretāru Balševicu
Prokuratūra sākusi kriminālvajāšanu pret Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāru Edvīnu Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem.
Prokuratūra apliecināja, ka personai ir izsniegta apsūdzība un kriminālvajāšana ir sākta atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) ierosinātajam.
KNAB septembra sākumā informēja, ka iegūtie pierādījumi liecina, ka valsts amatpersona, nepastāvot dienesta vajadzībai, iespējams, vairākkārt izpauda tās rīcībā esošu ierobežotas pieejamības informāciju citām personām.
Izmeklēšanā iegūtā informācija dod pamatu pieņēmumam, ka amatpersona, izmantojot saziņas lietotni, citām personām, iespējams, izpauda ierobežotas pieejamības informāciju, tostarp ar tiesvedību, valsts pārvaldes projektiem un tiesībaizsardzības iestādes veikto pārbaudi saistītus materiālus.
Amatpersonas darbībās KNAB saskata Krimināllikumā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmes, proti, neizpaužamu ziņu izpaušanu, ko izdarījusi valsts amatpersona, kura ir atbildīga par šo ziņu glabāšanu.
Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu, vai naudas sodu. Balševics no amata bija atstādināts ar 9. aprīļa lēmumu uz dienesta pārbaudes veikšanas laiku.
Balševicu no amata uz pārbaudes laiku atstādināja iepriekšējais ministrs Raimonds Čudars (JV) saistībā ar, iespējams, veiktu neizpaužamu ziņu izpaušanu.
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Ņemot vērā KNAB sniegto informāciju par kriminālprocesu, Čudars uzdeva izveidot dienesta pārbaudes komisiju.