Koncertzāli "Lielais dzintars" turpmāk vadīs Kate Erharde
Noslēdzoties atklātam konkursam uz SIA "Lielais dzintars" valdes locekļa amatu, par jauno koncertzāles vadītāju kļūs Kate Erharde - kultūras nozares profesionāle ar pieredzi Latvijas un starptautiskajā kultūras vidē, kura līdz šim strādājusi Dubaijas Operā Apvienotajos Arābu Emirātos, informēja Liepājas pašvaldība.
Erharde kopš 2023. gada ir bijusi Dubaijas Operas vecākā programmu vadītāja, kur viņas pārziņā bija sezonas programmas plānošana un īstenošana, starptautiski kopražojumi, projektu budžetu pārvaldība un sadarbība ar partneriem. Viņa vadījusi un pārraudzījusi sadarbības projektus ar tādām vadošām Eiropas kultūras institūcijām kā Milānas "Teatro alla Scala", Romas Operas balets, Polijas Nacionālā opera un Ungārijas Valsts opera.
Dubaijas Operā Erharde piedalījusies trīs liela mēroga sezonu īstenošanā. Viņas profesionālajā pieredzē ir arī producēšanas budžetu un projektu finanšu rezultātu pārvaldība, kā arī starptautisku partnerību veidošana, uzsver pašvaldībā. 2024. gadā Erharde ir saņēmusi organizācijas "Budding Star Award" jeb Jaunā talanta balvu.
Erhardes profesionālā karjera sākusies Latvijā. Viņa ir strādājusi Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī un Lielajā ģildē, kur bijusi atbildīga par telpu nomas procesiem, komandas darba koordinēšanu un koncertzāles servisa kvalitāti. Tāpat viņa ir strādājusi fondā "Baltijas muzikālās sezonas", koordinējot starptautiska klasiskās mūzikas festivāla norisi ar tādu pasaulē atzītu mākslinieku kā Rikardo Muti, Antonio Papāno, Huana Djego Floresa, Džona Malkoviča, Kristīnes Opolais, Elīnas Garančas un Džošua Bella dalību. Erharde strādājusi arī "Theatre of Digital Art" par radošo producenti, veidojot programmas, kurās savienota digitālā un skatuves māksla, kā arī attīstīta sadarbība starp vietējiem un starptautiskiem māksliniekiem.
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"Iespēja atgriezties Latvijā un vadīt "Lielo dzintaru" man ir ļoti nozīmīgs profesionāls solis. Starptautiskajā kultūras vidē gūtā pieredze ļāvusi redzēt, kā spēcīgas kultūras institūcijas veido savu programmu, attīsta auditoriju un starptautiskās partnerības. "Lielajam dzintaram" jau ir spēcīga identitāte un nozīmīga vieta Latvijas kultūras kartē," komentē jaunā "Lielā dzintara" vadītāja.
Viņa redz lielu potenciālu nākamajam attīstības posmam - paplašinot starptautisko sadarbību, attīstot auditoriju un stiprinot koncertzāles lomu Baltijas un Eiropas kultūras telpā.
Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš (Liepājas partija) uzsver, ka līdz ar jaunas vadītājas darbu koncertzālei sākas arī jauns attīstības posms.
""Lielais dzintars" desmit gadu laikā ir kļuvis par vienu no Liepājas nozīmīgākajiem kultūras simboliem un spēcīgu Latvijas kultūras institūciju. Nākamajā attīstības posmā mums ir svarīga gan augsta mākslinieciskā kvalitāte un spēja piesaistīt arvien plašāku auditoriju, gan starptautiskās sadarbības paplašināšana," komentē pilsētas mērs.
Viņš uzsver, ka Erhardei ir vērtīga pieredzes kombinācija - viņa pārzina Latvijas kultūras vidi un vienlaikus guvusi nozīmīgu profesionālo pieredzi starptautiskā mērogā.
"Īpaši būtiski tas ir laikā, kad Liepāja gatavojas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gadam un pilsēta nonāk daudz plašākā Eiropas uzmanības lokā. Sagaidām, ka jaunās vadītājas pieredze un redzējums dos jaunu impulsu "Lielā dzintara" attīstībai un stiprinās koncertzāles pozīcijas Baltijas un Eiropas kultūras telpā," cer Ansiņš. Erharde "Lielā dzintara" valdes locekļa pienākumus sāks pildīt 21. septembrī.
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Jau vēstīts, ka konkursā uz Liepājas koncertzāles valdes locekļa amatu tika saņemti deviņi pieteikumi. Pretendentu atlasi organizēja trīs kārtās.
"Lielā dzintara" valdes locekļa amats kļuva vakants pēc tam, kad iepriekšējais valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons konkursā tika izraudzīts par SIA "Latvijas koncerti" valdes priekšsēdētāju.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Lielā dzintara" apgrozījums pērn sasniedza 392 813 eiro, savukārt peļņa bija 65 818 eiro. Uzņēmums dibināts 2013. gadā, tā pamatkapitāls ir 307 478 eiro. Uzņēmuma īpašniece ir Liepājas pašvaldība.