VIDEO: Arnolds Babris: “Latviju privatizēja VDK un kompartijas darbinieki”
Sarunu ciklā “Latvija 2035” bijušais drošības dienestu darbinieks, tagadējais uzņēmējs Arnolds Babris dalās savā redzējumā par Latvijas valsts attīstību no deviņdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām. Viņš uzskata, ka Latvija startēja ar milzīgu potenciālu, kas diemžēl tika izsaimniekots.
Jautāts, vai vispār eksistē tāds jēdziens kā “bijusī” drošības dienestu amatpersona, Babris norāda uz savām prasmēm un ilggadējo kontaktu loku. “Drošības iestādēs es kopumā nostrādāju desmit gadus. Protams, ka “bijušo” nemēdz būt, tāpēc ka kolēģi vienmēr var pienākt un uzdot jautājumu, pajautāt pēc palīdzības, un es kā kārtīgs pilsonis, ja redzēšu, ka varu palīdzēt, vienmēr palīdzēšu. Vienlaikus vienmēr jāsaprot, kam tieši tiek sniegta palīdzība, stingri izvērtējot, vai tas kalpo sabiedrībai un valstij, vai tomēr totalitāram režīmam un šaurām politiskām ambīcijām.”
Valstiskās domāšanas trūkums
Analizējot, ko valsts mērogā uzreiz pēc neatkarības atgūšanas neizdarījām pareizi, Babris runā par politiskās elites nespēju vienoties kopīgam mērķim, izceļot kaimiņvalstu piemēru un salīdzinot to ar Latvijas iekšpolitikas situāciju. “Mūsu kaimiņi igauņi vienojās, ka savā starpā neplēšas un ka viss, kas attiecas uz politiku, notiek valsts interesēs. Tas pats notika arī Lietuvā. Bet mums bija Andris un Aivars, kuri pārvērta visu politisko virtuvi par batālijām, un rezultātā mēs esam tur, kur esam.” Viņš atgādina, ka neatkarības sākumposmā Latvijai nebija ārējā parāda, bija pozitīva tirdzniecības bilance, kā arī ievērojams intelektuālais un ekonomiskais potenciāls, taču ilgstošais valstiskās domāšanas trūkums ir tiešā veidā materializējies mūsdienu problēmās.
VDK darbinieku loma
Runājot par bijušo VDK un kompartijas darbinieku priekšrocībām agrīnajā privatizācijas procesā, Babris nenoliedz viņu ietekmi, tomēr aicina uz notikumiem palūkoties krietni plašāk. Viņš uzskata, ka rīkojumu devēji vēsturiski bieži paliek nesodīti, kamēr izpildītāji tiek nepamatoti un asimetriski vajāti. “Nez kāpēc mēs vajājam čekistus, bet nemaz nevajājam komunistus, kas deva rīkojumus. Tas ir kā sodīt suni, kas iekoda, bet ne saimnieku, kurš deva komandu.”
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Vai bijušajiem VDK darbiniekiem bija priekšrocības privatizācijas procesā?
Pievēršoties agrīnajiem ekonomikas sadales procesiem, Babris uzsver kompartijas un VDK lomu. “Tas bija ļoti izteikti. Sāksim ar to, ka 90. gadi bija bezvaras periods, kad vecās sistēmas bruka, bet jaunās vēl tikai tapa. Pat organizētā noziedzība baidījās no VDK. Bijušajiem čekistiem bija kontakti un informācija, tāpēc viņi un arī bijušie kompartijas darbinieki tika pie siles. Un visi, kas pie tās tika, tā vai citādi bija pirmie pie privatizācijas. Nevarēja tur uzrasties cilvēks no nekurienes. Šķēle bija zemkopības ministra vietnieks, Lembergs bija Ventspils domes priekšsēdētājs. Tāpēc tajā brīdī, kad varēja privatizēt, privatizēja nevis parastais strādnieks, bet tas, kuram bija pieeja, kuram bija informācija, kurš zināja, ko, kur un kā “nomenedžēt”, un kurš varēja arī zināmā mērā ietekmēt pozitīvu lēmumu pieņemšanu.”
Kas privatizācijā bija jādara citādi?
Arnolds Babris uzskata, ka Latvijai pēc neatkarības atgūšanas bija milzīgs ekonomiskais potenciāls, bet tas netika izmantots. “Pats briesmīgākais bija tas, ka pēc privatizācijas rūpnīcas tika vienkārši sagrieztas metāllūžņos, viss tika izpurgāts, iznīcināts, un mēs zaudējām tā saucamo ekonomisko potenciālu. Mēs bijām radīti tam, lai “pārspļautu” Singapūru. Mēs varējām kļūt fantastiski! Bet politiskās elites alkatība, savtīgums un nevēlēšanās darīt visu sabojāja. Daudzas reizes esmu gājis pie politiķiem un teicis, kā rīkoties valstiski. Viņi par mani smējās un prasīja dot informāciju par politiskajiem konkurentiem, iespējām nopelnīt šeit, tagad un tūlīt. Piemēram, kad es biju Latvijas Republikas Drošības dienestā, gadu pirms “Bankas Baltija” krīzes uzrakstīju ziņojumu, ka tā ir piramīda, ka tā sabruks. Gadu, pirms tas notika! Un kur ir rezultāts?"
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Vai joprojām pastāv neveselīga konkurence starp oligarhiem?
Babris ir pārliecināts, ka politiskā konkurence mainījās brīdī, kad palielinājās ārvalstu ietekme Latvijā. “Kā savā laikā teica Staļins, nekas tā neapvieno cilvēkus kā kopīgs ienaidnieks. Tajā brīdī, kad atnāca sorosīti un paziņoja, ka mūsu oligarhiem šeit nav vietas, tā mēs uzreiz ar Repšes vadību sākām vajāt vietējos oligarhus. Un pagūlāmies zem ārējās ietekmes. Toreizējais FKTK vadītājs Uldis Cērps ielaida nekontrolētu skandināvu banku dominanci Latvijā. Viņi uztaisīja nekustamā īpašuma burbuli, kuru mēs vēl līdz šai dienai atklepojam.”
Kādi soļi ekonomikā jāsper tagad?
Uzņēmējs uzskaita nepieciešamās pārmaiņas, lai atveseļotu valsts saimniecību. “Sākšu ar to – ja nav politiskās gribas, par to nav jēgas runāt. Bet pats galvenais ir eksporta veicināšana un importa aizstāšana nozarēs, kurās mēs viegli varam saražot paši. Mums jāatbalsta ražošana, ir drastiski jāsamazina nodokļu slogs ražotājiem, un viņiem jābūt pieejamiem ilgtermiņa kredītresursiem. Tas, ko izdarīja ABLV un kapitālais remonts, – tā ir ekonomiskā diversija pret Latvijas valsti. No Latvijas ir izdzīti miljardi, ko varēja izmantot kreditēšanai un finansēšanai. Manā skatījumā, kamēr vainīgie netiks sodīti par “airBaltic”, OIK un visu pārējo, tikmēr nekas nevirzīsies. Nesodāmība veicina bezatbildību. Katrai kļūdai ir vārds un uzvārds.”
Kas jāmaina politiskajā sistēmā un formā?
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Runājot par varas atbildību, Arnolds Babris piedāvā pilnīgi citu pārvaldes pieeju. “Ir jāievieš politiķu un ierēdņu pilna personīga atbildība par viņu pašu vārdiem un darbiem. Par sabiedrības maldināšanu valstiski svarīgos jautājumos, par priekšvēlēšanu solījumu nepildīšanu. Nākamais – es tomēr uzskatu, ka Latvijas valstī jābūt mažoritārai vēlēšanu sistēmai, tāpēc ka, balsojot par sarakstiem, kvalitāte pasliktinās. Es arī uzskatu, ka jābūt nodalītām varām, jo pašlaik mums ir koalīcijas diktatūra. Jābūt tautas vēlētam prezidentam un lielākai ietekmei pašvaldībām, kas var kalpot kā stopkrāns gadījumā, ja prezidents vai Saeima ir aizrāvusies ar kaut kādām muļķībām.”
Kādi būtu labākie militārās aizsardzības soļi?
Attiecībā uz valsts drošību Babris redz nepieciešamību paļauties uz vietējiem resursiem. “Latvijas militārajai aizsardzības doktrīnai, ņemot vērā to, ka mums nav operatīvās aizmugures, ir jābūt pēc Šveices parauga. Suvalku koridors ir aiztaisāms, un apgādes nebūs. Tāpēc mums ir jābūt vismaz 100 000 zemessargu, kuriem ieroči ir mājās, un vēl 200 000 rezervistu, kurus var mobilizēt nedēļas laikā. Tajā brīdī, ja Latvijā ir 300 000 bruņotu, pie teritorijas piesaistītu cilvēku, tad šeit, lai pārņemtu kontroli, vajag, minimums, desmitkārtīgu pārspēku. Tā būtu garantija, ka te neviens neienāktu.” Uzņēmējs ir skeptisks par iespējamību, ka Krievija tuvākajā laikā varētu iebrukt Baltijas valstīs. “Šobrīd ne. Pirmām kārtām, manuprāt, viņi ir pamatīgi iestrēguši Ukrainā un no turienes izrauties nevar. Tas, ka viņi varētu iebrukt Baltijā, ir manipulatīva metode, lai mūs iebaidītu. Ja jūs baidāties, kāpēc tad jūs neapbruņojat 100 000 zemessargu, kāpēc jūs civiliedzīvotājus neapbruņojat? Skaidrs, ka tas ir iebaidīšanai un budžeta palielināšanai bez konkrētas atdeves.”
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Kādas ir Latvijas prognozes 2035. gadam?
Nobeigumā, vērtējot valsts potenciālu un migrācijas politiku nākotnē, uzņēmējs atzīst iespējas, kas ir mūsu pašu rokās. “Pašlaik mēs esam pilnīgā ārējā pārvaldē. Bet mainīsies situācija, varas mainās, un uz tā rēķina latviešu tauta ir izdzīvojusi. Šī ģeopolitiskā svārstīšanās var nospēlēt mums par labu. Mūsu unikalitāte ir tāda, ka mums ir ļoti mazs iedzīvotāju blīvums. Protams, mums ir vajadzīga plānota migrācija. Mēs nespējam pēc treknajiem gadiem aizsūtītajām brīvprātīgajām deportācijām aizpildīt to paši; tukša vieta nepaliek, nāk migranti. Ir jāsaprot un jāplāno, cik mēs varam ievest migrantu, lai viņi laikus asimilētos, kļūtu par latviešiem, mūsu kultūras nesējiem, un neradītu konfliktsituācijas. Es negribu nevienam iedzīt pesimismu, bet ir jāsaprot, ka tikai darītājs izdarīs un tikai gājējs noies.”
Raidījums "Latvija 2035" katru sestdienu skatāms gan portālā Jauns.lv, gan "YouTube" kanālā (JaunsTV), gan klausāms "Spotify". Raidījuma vadītājs, kādreizējais politiķis Andrejs Panteļējevs aicinās bijušos un esošos politiķus, lai izvērtētu Latvijas attīstības ceļu kopš neatkarības atgūšanas un piedāvātu vīziju turpmākajiem 10 gadiem.