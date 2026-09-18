VIDEO: vai tiešām vispirms jāierauj? Narkologs Verhovskis skaudri par alkoholu un citām atkarībām
Pēdējās nedēļas notikums ar dzerošo ministru liek uzdot jautājumu – kas mums kā sabiedrībai kaiš, ja nespējam pat pāris soļus paspert bez pudeles?
Šodienas “Jauns jautājums” sarunas tēma attiecīgi – alkohols un citas atkarības. Nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks nule aizturēts par braukšanu triju promiļu reibumā, līdzīgā situācijā pirms dažiem mēnešiem nonāca dziedātājs Normunds Rutulis, par to pašu aizturēti arī pāris policijas darbinieki, bet viens policists dzērumā pat nosita cilvēku.
Tie ir tikai dažu pēdējo mēnešu skaļākie notikumi, kas liek aizdomāties – vai tiešām esam neglābjama dzērāju un alkoholiķu nācija? Par to parunāsim ar viesi – narkologu Nikolaju Verhovski.
Kā tad ir – vai mums tiešām ir gēnos iekodēts kaut kāds dzeršanas kods? Vai no atkarības var pilnībā izārstēties? Pirmais solis tiem, kuri jūt, ka veidojas atkarība Uz šiem un virkni citiem jautājumiem atbildes gūstam šīs nedēļas raidījumā!
Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!