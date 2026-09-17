Autovadītāju ievērībai: līdz nedēļas beigām Lielupes tilts uz Liepājas šosejas naktīs būs atvērts
Sakarā ar pārtraukumu remontdarbu laikā, līdz šīs nedēļas beigām Lielupes tilts uz Liepājas šosejas (A9) (24,56 km) naktīs būs atvērts satiksmei, informē Latvijas Valsts ceļi.
Bet no nākamās nedēļas pirmdienas darbi atsāksies, un no 21. līdz 25. septembrim laika posmā no plkst. 19.50 līdz plkst. 05.50 naktīs satiksmei tiltu slēgs.
Kā jau esam informējuši, autovadītājiem šajos datumos ir jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Slēgtā tilta apbraukšana būs iespējama pa Ventspils šoseju (A10) un autoceļu Kalnciems–Kūdra (P101), caur Jelgavu pa autoceļu Jelgava–Kalnciems (P99) un Loka maģistrāli Jelgavā, kā arī pa Jelgavas šoseju (A8) un autoceļu Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98).
Ekspluatācijas laikā tērauda korozijas dēļ tiltam ir izveidojušies bojājumi kopnes apakšējā joslā, kas ietekmē apakšējo joslu nestspēju. Kā arī transporta līdzekļa iedarbības rezultātā bojāts kopnes stats, kas arī ietekmē tilta nestspēju. Bojātās konstrukcijas pastiprinās ar jauniem tērauda konstrukciju elementiem. Šos darbus pieļaujams veikt tiltam tikai bez satiksmes slodzes, tāpēc tas tiks slēgts.
Tilta remontdarbi notiek Liepājas šosejas posma no Lielupes tilta līdz krustojumam ar autoceļu P98 (24,37–37,73 km un 38,63–39,13 km) seguma atjaunošanas ietvaros. Tur veiks izlīdzinošu frēzēšanu, asfaltbetona dilumkārtas izbūvi, nomaļu izbūvi, kā arī horizontālo apzīmējumu uzklāšanu. Darbus par līgumsummu 1 996 855,91 eiro (ar PVN) veic PA Binders, būvuzraudzību nodrošina PA BPU&IngWay.
Iepriekš darbi šajā posmā veikti pirms desmit gadiem, kad to pārbūvēja ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu. Ceļa ilgtspējas nodrošināšanai ir savlaicīgi jāatjauno virskārta. Atkarībā no satiksmes intensitātes, pielietotās tehnoloģijas un finansējuma, virskārtas atjaunošanas darbus būtu jāveic ik pēc 10 līdz 12 gadiem. Ekspluatācijas laikā asfaltēta ceļa virskārtā parādās nodiluma un noguruma pazīmes: plaisas virskārtā ir mazas, un tās var konstatēt speciālisti. Nenomainot ceļa virskārtu, bojājumi attīstīsies – ūdens paplašina plaisas un piekļūst ceļa apakšējām kārtām, kuras arī tiek bojāts. Rezultātā nākamais remonts izmaksā dārgāk, un ar pieejamo finansējumu var saremontēt īsākus ceļa posmus.