Neretā ugunsdzēsēji stundām ilgi dzēš vairāku simtu siena ruļļu ugunsgrēku
Aizkraukles novada Neretas pagastā ceturtdienas rītā ugunsdzēsēji vairākas stundas dzēš vairāku simtu siena ruļļu ugunsgrēku, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Glābēji plkst. 5.38 saņēma izsaukumu, ka atklātā teritorijā blakus angāram ar atklātu liesmu deg vairāki simti siena ruļļu. Ugunsgrēka dzēšanas darbos izmantotas sešas autocisternas, autokāpne, konteinervedējs ar šļūteņu un sūkņu moduli, kvadricikls. Notikuma vietā strādā vairāk kā 20 ugunsdzēsēji. Šobrīd darbi notikuma vietā turpinās.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēmis 37 izsaukumus. Deviņi no tiem bija saistīti ar ugunsgrēkiem, 16 ar glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.
Vakar Cenu pagastā piecstāvu dzīvojamās mājas koplietošanas gaitenī dega elektrības sadales skapis. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki. Ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku un nodeva viņu mediķiem.
Tāpat ugunsdzēsēji palīdzējuši diviem cilvēkiem, kuri bija apmaldījušies mežā. Viens cilvēks atrasts ar drona palīdzību Cēsu novada Raiskuma pagastā un no meža izvests ar kvadriciklu.
VUGD vakar saņēmis arī izsaukumus par degošu atkritumu tvertņu nojumi un žogu, garāžu, sodrējiem dūmvadā, sausu zāli un bez uzraudzības atstātu piedegušu ēdienu.