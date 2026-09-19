Dzērājšoferu birums Pierīgā, ābolu ražas Latvijas mežos, velozagļi Jelgavā: kriminālā province
Ķekavas pašvaldības policija apturējusi autovadītāju narkotisko vielu ietekmē. Vēlāk noskaidrots, ka “zālīti” bija sapīpējies arī viņa pasažieris. Tāpat Ķekavas likumsargiem šīs nedēļas sākumā Dzērumos izdevies aizturēt dzērājšoferi recidīvistu. Savukārt “Latvijas valsts meži” saskārušies ar negaidītu un nevēlamu ražu – mežos atstātiem ābolu kalniem.
Arī Salaspils pašvaldības policisti pagājušās svētdienas vakarā notvēra divus agresīvus dzērājšoferus, kuri ar “Audi” brauca gan pa zālienu, gan gājēju ietvi, kā arī šķērsoja nepārtrauktā ceļa apzīmējumu. Viņi bija pamatīgā žvingulī, kas varēja traucēt viņiem stabili nostāvēt uz kājām, bet tas viņiem netraucēja vienam otru nomainīt pie stūres. Toties Jelgavā vēlā otrdienas vakarā pašvaldības policisti aizturēja divus velosipēdu zagļus.
Latvijas mežos – puvušu ābolu parāde
Izmestā ābolu raža Latvijas mežos
Līdz ar rudens tuvošanos, mežmalās, ceļu nomalēs un citviet manāmi izmesti dažādi dārza atkritumi - augļu un dārzeņu paliekas, nezāles ...
“Latvijas valsts meži” (LVM) šoruden sastapušies ar vēl nebijušu ābolu ražu un ziņo: “Līdz ar rudens tuvošanos, mežmalās, ceļu nomalēs un citviet manāmi izmesti dažādi dārza atkritumi - augļu un dārzeņu paliekas, nezāles un augu atliekas, zaru un lapu kaudzes. LVM atgādina - bioloģisko atkritumu izmešana mežā ir stingri aizliegta!"
Maldīgs ir uzskats, ka bioloģiskie atkritumi dabā neko sliktu nenodara. LVM meža audzēšanas speciāliste Tatjana Isaka skaidro: “Līdz ar dārza atkritumiem mežā var nonākt invazīvas augu sugas, dārza kaitēkļi un augu slimības, kas būtiski apdraud meža ekosistēmu. Augļi un dārzeņi pievilina dzīvniekus vietās, kur tie dabiskos apstākļos neuzturētos. Savvaļas dzīvnieku piebarošanu ieteicams uzticēt mednieku kolektīviem, kuri pārzina piebarošanas prasības.”
Te vietā atgādināt, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta otro daļu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu (tostarp arī par bioloģisko atkritumu izgāšanu tam neparedzētās vietās draud brangs naudas sods: fiziskai personai — brīdinājums vai naudas sods no 14 līdz 200 naudas soda vienībām (70-1000 eiro), bet juridiskai personai — no 50 līdz 560 naudas soda vienībām (250-2800 eiro).
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Ķekavā notver šoferi narkotiku ietekmē, tāds pats arī pasažieris
Ķekavas novada pašvaldības policija pagājušās nedēļas trešdienā notvēra narkotisko vielu ietekmē cauri pilsētai traucošo “Hyundai” vadītāju, kurš ne tikai pats bija salietojies “zālīti”, bet to arī bija pamēģinājis viņa pasažieris. Likumsargu publicētajā video dzirdams, kā policisti konstatē, ka viss apturētās automašīnas salons esot bijis ar marihuānas aromātu. Pašvaldības policija vēsta:
“9. septembrī, Ķekavas novada pašvaldības policija saņēma informāciju par “Hyundai” vadītāju, kurš, iespējams, transportlīdzekli vadīja narkotisko vielu ietekmē. Operatīvi reaģējot uz saņemto informāciju, patruļgrupa ātri atrada aprakstam atbilstošo automašīnu un to apturēja. Pārbaudes laikā sniegtā informācija apstiprinājās. Tāpat tika noskaidrots, ka narkotiskās vielas bija lietojis arī transportlīdzekļa pasažieris.
Paldies apzinīgajiem iedzīvotājiem, kuri nepaliek vienaldzīgi un ziņo par bīstamām situācijām. Savlaicīga informācija policijai var palīdzēt novērst smagus ceļu satiksmes negadījumus un pasargāt citus satiksmes dalībniekus!”
Dzērumos aiztur dzērājšoferi – recidīvistu
Tāpat Ķekavas likumsargi informē, ka viņiem šopirmdien, 14. septembrī, izdevies aizturēt dzērājšoferi reibumā bez autovadītāja tiesībām, kas par šādu pārkāpumu jau bijis sodīts: “14. septembrī Ķekavas novada pašvaldības policija saņēma informāciju par “Volvo” vadītāju, kurš brauca nepārliecinoši, apdraudot citus satiksmes dalībniekus, un, iespējams, atradās alkohola reibumā.
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Operatīvi reaģējot, patruļgrupa pamanīja aprakstam atbilstošo transportlīdzekli un to apturēja. Ziņotāja sniegtā informācija apstiprinājās – vadītājam tika konstatētas 1,87 promiles alkohola. Pārbaudes laikā arī noskaidrots, ka vadītājam par iepriekšēju braukšanu reibumā jau bija atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.”
Zīmīga sakritība – vadītājs dzīvo Dzērumos un arī braucienu bija sācis no Dzērumiem. Šoreiz gan vietas nosaukums ar situāciju sakrita pārāk burtiski. Vietā atgādināt leģendu par Dzērumu nosaukuma izcelsmi: Par nosaukuma izcelsmi Nacionālā enciklopēdija min šādu nostāstu: tiek pieļauts, ka Bērzmentes muižas īpašnieks šo teritoriju esot laimējis kāršu spēlē no Iecavas muižas īpašnieka. Kāršu spēle, pēc nostāsta, notikusi, lietojot alkoholiskos dzērienus, un tieši no šī notikuma vēlāk radies vietas nosaukums Dzērumi.
Salaspilī dzērājšoferi brauc pa zālienu un ietvi
Arī Salaspils novada pašvaldības policija aizturējusi dzērājšoferus pamatīgā skurbulī. Novada vietvara informē: “Pašvaldības videonovērošanas kamerās fiksēti vairāki ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, saistībā ar kuriem aizturētas divas personas.
12. septembrī plkst. 21:48 videonovērošanas kamerās tika pamanīts transportlīdzeklis “Audi”, kas pārvietojās pa gājēju ietvi un zālienu. Vēlāk transportlīdzeklis Rīgas ielā apturēja kustību, bloķējot vienu braukšanas joslu. Videonovērošanas ierakstos redzams, ka sākotnējais vadītājs izkāpa no automašīnas, bet viņa vietā pie stūres sēdās cita persona, kura turpināja braukšanu.
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Turpmākās kustības laikā novērotas iespējamas agresīvas braukšanas pazīmes, tostarp nepārtrauktā ceļa apzīmējuma šķērsošana. Informācija nekavējoties tika nodota pašvaldības policijas patruļai. Pašvaldības policisti transportlīdzekli apturēja pārbaudei pie Skolas ielas 1. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka transportlīdzekli vadīja persona acīmredzamā alkohola reibumā. Noskaidrojot notikuma apstākļus, tika identificēta arī otra persona, kura iepriekš vadīja minēto transportlīdzekli un arī bija alkohola reibumā. Abas personas tika aizturētas, un uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Personas un ar notikumu saistītie materiāli nodoti tās rīcībā.
Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, konstatēts, ka vienam no vadītājiem alkohola koncentrācija pārsniedza 2 promiles, savukārt otram vadītājam tā pārsniedza 3 promiles. Tāpat noskaidrots, ka vienai no aizturētajām personām nebija transportlīdzekļa vadītāja apliecības. Pašvaldības policija atgādina, ka transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā apdraud gan paša vadītāja, gan citu satiksmes dalībnieku drošību. Aicinām iedzīvotājus nekavējoties ziņot par iespējamiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un citām aizdomīgām situācijām, zvanot pašvaldības policijai vai Valsts policijai.”
Jelgavā “sašņorē” velosipēdu zagļus
Savukārt Jelgavas pašvaldības policisti otrdienas, 16. septembra, vakarā “sašņorējuši” divus velozagļus. “16. septembrī plkst. 22.37 Jelgavas pašvaldības policijas videonovērošanas inspektori videonovērošanas kamerās pamanīja divas personas, kuras tiek turētas aizdomās par velosipēdu zādzību. Iesaistot patruļpolicijas ekipāžas, pirmā persona tika aizturēta Sudrabu Edžus ielā 2, bet otra – Akadēmijas ielā 20 pie degvielas uzpildes stacijas “Circle K”.
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Ņemot vērā lietas apstākļus un aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma izsaukumu tālākajām izmeklēšanas darbībām un lietas apstākļu noskaidrošanai,” informē Jelgavas pilsētas pašvaldība.