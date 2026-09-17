Pārvadātāju protesta akcijas laikā provizoriski netika izpildīti 3250 reģionālie autobusu reisi; piemēros sodus
Pasažieru pārvadātāju protesta akcijas laikā trešdien, 16. septembrī, provizoriski netika izpildīti 3250 reģionālie autobusu reisi, informēja Autotransporta direkcija (ATD).
ATD pārvadātājiem noteiks sodus par līgumā paredzētā pakalpojuma nesniegšanu pēc visu septembrī neizpildīto reisu apkopojuma.
ATD valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš izsaka pateicību pārvadātājiem, kuri protesta akcijas dienā pildīja līgumā paredzētos pienākumus un nodrošināja reģionālo pasažieru apkalpošanu.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktība un pasažieru mobilitāte ir būtiska valsts prioritāte, tādēļ sadarbībā ar pārvadātājiem, Satiksmes ministriju (SM) un citām iesaistītajām pusēm ATD turpinās darbu pie ilgtspējīgu risinājumu ieviešanas ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem uzticamus un pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus visā Latvijā.
Lapiņš iepriekš norādīja, ka daļai pārvadātāju, kuri piedalīsies protesta akcijā, soda apmērs par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100 000 eiro.
Viņš norādīja, ka līgumos ir noteikts soda apmērs par vienu reisu, bet, sasniedzot konkrētu reisu skaitu, mainās līguma soda summa.
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) organizētajā protesta akcijā "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta" piedalījās astoņi pārvadātāji.
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Protesta akcijā nepiedalījās AS "Cata", kas sniedz pasažieru pārvadājumus maršrutu tīkla daļā "Cēsis", SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", kas sniedz pārvadājumus maršrutu tīkla daļā "Kuldīga, Saldus" un daļā Pierīgas lotes (Mārupe, Ādaži, Jūrmala, Baloži, Jaunmārupe), kā arī reisus izpildīja pašvaldības SIA "Ventspils reiss" un SIA "Valmiera VTU", kas apkalpo maršrutu tīkla daļas "Limbaži-Sigulda" un "Valmiera-Valka-Smiltene".
Savukārt protesta akcijā piedalījās SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Hansabuss Latvija", AS "Talsu autotransports", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Norma-A", kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu "Ecolines", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Nordeka" un SIA "Dautrans".
LPPA aicina nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai, kā arī nodrošināt pārvadātājiem kompensāciju par būtisko degvielas cenu pieaugumu, ko radījušas Tuvo Austrumu konflikta sekas.