Tiesībsardze Karina Palkova.
Sabiedrība
Šodien 08:47
Tiesībsardzi pārsteidz sociālās aprūpes centru pakalpojumu kvalitāte
Pārsteidz, cik ļoti nekvalitatīvi var sniegt sociālās aprūpes pakalpojumu valsts vai pašvaldību iestādēs, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" pauda tiesībsardze Karina Palkova, runājot tieši par senioru aprūpi.
Tiesībsardze atzina, ka viņu ļoti uztrauc sociālās aprūpes centru jautājums. Vizītēs reģionos viņa novērojusi ļoti labus piemērus un arī ļoti sliktus. Palkova stāstīja, ka ne visur ir nodrošinātas tiesības uz cieņpilnu novecošanos, drošu vidi un pieejamu veselības aprūpi.
"Protams, ka mani uztrauc senioru atrašanās šajos centros," uzsvēra Palkova. Tiesībsardze skaidroja, ka pie šī jautājuma strādās, un drīzumā taps ziņojums par sociālās aprūpes centriem un faktisko situāciju tajos.