Eiropā mēģinās aizvadīt dienu bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušajiem
Šodien Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, notiks akcija "Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem", informēja Valsts policija.
Akcijas mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks negūtu smagus ievainojumus ceļu satiksmes negadījumos.
Jau ziņots, ka no trešdienas līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisinās Eiropas ceļu policijas tīkla "Roadpol" organizētā akcija "Roadpol Drošības dienas", kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērš uzmanību ceļu satiksmes drošībai.
Šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušas jau 66 personas. Tāpat satiksmes negadījumos smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki.
Šogad akcijas laikā pastiprināta uzmanība pievērsta mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem - gājējiem, velosipēdistiem, mopēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem.
Tāpat akcijas laikā pastiprināti tiek kontrolēta drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošana, atļautā braukšanas ātruma ievērošana.