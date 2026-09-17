Vācija pirms Saeimas vēlēšanām uz Latviju nosūtīs četrus “Eurofighter” iznīcinātājus
Vācija pirms oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām uz Latviju nosūtīs četrus “Eurofighter” iznīcinātājus, lai palīdzētu aizsargāt Latvijas gaisa telpu, vēsta "Politico".
Vācijas Aizsardzības ministrija trešdien paziņoja, ka četri iznīcinātāji aptuveni uz nedēļu tiks izvietoti Lielvārdes aviācijas bāzē no septembra beigām līdz oktobra sākumam. Latvija esot vērsusies pie NATO sabiedrotajiem ar lūgumu sniegt papildu atbalstu gaisa telpas drošības nodrošināšanai pirms 3. oktobrī paredzētajām Saeimas vēlēšanām.
Latvijā šogad jau reģistrēti vairāki bezpilota lidaparātu incidenti. Jūnijā NATO iznīcinātāji virs Latvijas austrumiem notrieca ārvalstu dronu, bet augustā tika iznīcināts vēl viens drons. Vēlāk Latvijas amatpersonas paziņoja, ka augustā notriektais lidaparāts bijis Ukrainas bezpilota lidaparāts, kas, iespējams, bija nonācis Latvijas gaisa telpā no Baltkrievijas pēc Krievijas karadarbības ietekmes.
Vācijas iznīcinātāju izvietošana Latvijā nav vienīgā Vācijas iesaiste NATO gaisa telpas patrulēšanā Baltijā. Atsevišķi pieci “Eurofighter” un aptuveni 120 Vācijas karavīru no decembra līdz martam tiks izvietoti Igaunijas Āmari aviācijas bāzē.