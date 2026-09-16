Gaidīja autobusu uz darbu, nezinot, ka tas nemaz neieradīsies - lūk, kā Latvijā tika aizvadīts pasažieru pārvadātāju protests. VIDEO
Visā Latvijā šodien notika plašs pasažieru pārvadātāju protests, kā rezultātā tika atcelti vairāk nekā 3000 reisu. Protesta sekas izjuta daudzi - gan tie cilvēki, kuri ikdienā izmanto sabiedrisko transportu, lai dotos uz darbu, gan skolēni.
Nīcas iedzīvotāja Gita "Latvijas Televīzijai" norāda, ka šodien kā ierasts gaidīja autobusu pieturā, lai dotos uz darbu, nezinot, ka tas tā arī neatnāks. "Es kavēju savu darbu laiku un līdz ar to arī citas darīšanas. Man nāca pretī priekšnieks, kas atbrauks pakaļ, jo darbs ir darbs, un brīvdienas arī neviens pa velti nedos," pauž sieviete. Viņa norāda, ka viņai šādu protestu grūti saprast, jo arī veciem cilvēkiem pie ārstiem ir jātiek, kas bez sabiedriskā transporta daudziem ir grūti izdarāms.
Arī skolniekiem šodien bija jāsaskarās ar apgrūtinājumiem. Protesta dēļ Kalnciema vidusskolas 3.-12. klašu skolēni šodien mācījās attālināti, bet Jēkabpils novadā skolās neieradās 22 audzēkņi. Arī Rubeņu novadā dzīvojošie skolēni līdz Zasas skolai, kas atrodas 21km attālumā, bija spiesti meklēt risinājumus. "Šodien mani atveda vecāki, jo nekursēja neviens autobuss," norāda 8. klases skolnieks Olivers, skaidrojot, ka līdz ar to viņa rīts iesākās krietni agrāk nekā ierasts.
Tikmēr daļa šoferi pauž atbalstu darba devējiem, norādot, ka darbs ir grūts un pašreizējais finansēšanas modelis vairs nesedz reālās izmaksas. "Darbs sākas piecos, pussešos un tā līdz vakaram. Ir cilvēki vai nav cilvēki - mums tas pienākums tik un tā jāpilda. Un tā kā mēs palīdzam mūsu iedzīvotājiem, gribētos, lai kāds atbalstītu arī mūs," norāda SIA "Daugavpils autobusa parks" šoferis Andris Streikuss.
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) organizētajā protesta akcijā "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta" piedaījās astoņi pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. LPPA aicina nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai segtu būtisko izmaksu pieaugumu. Vienlaikus LPPA aicina nodrošināt pārvadātājiem kompensāciju par būtisko degvielas cenu pieaugumu, ko radījušas Tuvo Austrumu konflikta sekas, un rast papildu valsts budžeta finansējumu izmaksu segšanai, kas radīsies ilgtermiņa līgumu grozījumu rezultātā.
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Protests "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta". 16.09.2026
Šodien Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta" piedalīsies astoņi pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo ...