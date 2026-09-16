"Ir brīži, kad dzīve vienā mirklī sadalās divās daļās..." Edijs Pipars savā dzimšanas dienā nāk klajā ar sāpīgām pārdomām
Labdarības organizācijas "Palīdzesim viens otram" vadītājs Edijs Pipars, kurš aizvadītajā nedēļā zaudēja savu brāli Sandi, savā dzimšanas dienā, 16. septembrī, dalījies ar sāpīgām pārdomām.
"Šodien ir mana dzimšanas diena… Bet šogad man nav svētku sajūtas," norāda Pipars. "Ir brīži, kad dzīve vienā mirklī sadalās divās daļās - tajā, kā bija pirms, un tajā, kā ir pēc. Laiks turpina ritēt, pasaule turpina griezties, cilvēki steidzas savās ikdienas gaitās, bet tevī kaut kas ir apstājies. Un tu pēkšņi saproti, cik trausla patiesībā ir cilvēka dzīvība."
"Mēs tik bieži dzīvojam tā, it kā mums būtu bezgalīgi daudz laika. Atliekam sarunas, apskāvienus un pateicības vārdus. Uztraucamies par lietām, kuras pēc kāda laika vairs pat neatcerēsimies. Bet tad pienāk brīdis, kad viss kļūst tik vienkāršs un reizē tik nepanesami sarežģīts - mēs gribētu tikai vēl vienu sarunu, vēl vienu apskāvienu, vēl vienu iespēju pateikt: “Es tevi mīlu.”"
"Pēdējā laikā mūsu ģimenei ir nācies piedzīvot pārāk daudz sāpju. Ir zaudējumi, kurus prāts nespēj pieņemt, un atvadas, kurām sirds nekad nav gatava. Ir tukšums, kuru nevar aizpildīt ne laiks, ne vārdi. Un ir mīlestība, kas nekur nepazūd - tā paliek atmiņās, balsī, sīkumos un visā tajā, ko cilvēks mums ir atstājis."
"Šodien man aprit vēl viens dzīves gads. Taču šoreiz es nedomāju par to, ko vēlos saņemt. Es domāju par to, cik daudz man jau ir dots - par cilvēkiem, kuri bijuši man līdzās, par tiem, kurus mīlu, un par tiem, kuru vairs nav blakus, bet kuri vienmēr būs daļa no manis. Varbūt dzimšanas diena nav tikai diena, kurā skaitām nodzīvotos gadus. Varbūt tā ir arī iespēja apstāties un pajautāt sev - ko es atstāju aiz sevis? Vai esmu kādam devis cerību? Vai esmu kādu uzklausījis? Vai esmu bijis blakus brīdī, kad tas bija visvairāk vajadzīgs? Jo galu galā mēs neaiznesam sev līdzi ne mantas, ne sasniegumus, ne to, cik daudz esam paspējuši. Mēs paliekam citu cilvēku atmiņās - ar to, kā likām viņiem justies. Ar savu labestību, ar mīlestību un ar mazajiem darbiem, kas kādam citam varēja nozīmēt visu pasauli."
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Edijs Pipars norādījis, ka vēlas savu dzimšanas dienu piepildīt ar jēgu, tādēļ aicina cilvēkus ziedod onkoloģijas pacientu ārstēšanai. "Mēs nevaram apturēt visas sāpes. Nevaram atgriezt tos, kuru mums pietrūkst. Nevaram apsolīt, ka viss būs labi. Bet mēs varam būt viens otram blakus - mēs varam palīdzēt. Mēs varam izvēlēties, lai mūsu pašu sāpes nekļūst par sienu starp mums un citiem, bet par atgādinājumu, cik ļoti cilvēkam vajadzīgs cilvēks. Varbūt tieši tā arī rodas jēga - nevis tajā, ka spējam izskaidrot visu, kas ar mums notiek, bet tajā, ka, neskatoties uz sāpēm, joprojām spējam darīt labu."
"Mans dzimšanas dienas vēlējums šogad ir pavisam vienkāršs - lai mūsu labestība kļūst stiprāka par mūsu sāpēm," vēl Pipars.
Konts ziedojumiem - onkoloģisko pacientu atbalstam:
"Palīdzēsim viens otram"
Reģ. Nr.: 40008260372
Swedbank: LV06HABA0551043090995
PayPal: palidzesim.viens.otram@gmail.com
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