Ziedoņa pasakas un pirmais sniegs - orķestris “Rīga” aicina bērnus muzikālā piedzīvojumā
Sākoties skolas gaitām, 14. oktobrī un 3. decembrī, orķestris “Rīga” ielūdz 1.–6. klašu skolēnus uz diviem muzikāliem piedzīvojumiem – Imanta Ziedoņa pasaku koncertu un izrādi par akmens laikmeta cilvēka pirmo sastapšanos ar sniegu.
Jau vairāk nekā 10 gadus orķestris “Rīga” veido koncertu ciklu “Nāc, ieklausies orķestrī RĪGA!”, kas īpaši radīts bērnu auditorijai. To 1.–6. klašu skolēni apmeklē divu koncertu abonementā, katru reizi sastopoties ar jaunu stāstu, mūzikas pasauli un dažādām mākslas formām. Līdzās orķestra spēlei koncertus bagātina solo instrumenti, dziesmas, sarunas par pasauli un mūziku, kā arī aktierspēle, mīmu māksla, ilustrācijas vai deja.
Nereti bērni kļūst par koncerta dalībniekiem, iesaistoties zināšanu viktorīnās, mīklu minēšanā un jokos. Pērn jau aizvadīti četri koncerti bērnu pilnā VEF Kultūras pilī, un arī šogad pedagogi un vecāki jau aktīvi rezervē vietas saviem skolēniem no Rīgas un visas Latvijas skolām.
Rudens semestra pirmais koncerts 14. oktobrī aicina doties Imanta Ziedoņa pasaku pasaulē. Mūzikā tiks ievīta “Pasaka par pogu” un “Zaļā pasaka”, kuras vārdos stāstīs sirsnīgais aktieris Raimonds Celms, bet kustībā – mīms Pēteris Rimšs. Imanta Ziedoņa pasaku pasauli uz lielā ekrāna iedzīvinās mākslinieku ilustrācijas, savukārt muzikālās krāsas piešķirs orķestris “Rīga”, atskaņojot īpaši šim notikumam radīto Virdžīnijas Laubes-Vītiņas jaundarbu sitaminstrumentiem un orķestrim, kā arī latviešu komponistu, starp kuriem Ēriks Ešenvalds, Selga Mence, Platons Buravickis, “Zaļās pasakas” interpretācijas.
Ziemassvētku laika koncertā 3. decembrī bērnus gaida gaišs un humora pilns piedzīvojums, kas vedīs tūkstošiem gadu senā pasaules vēsturē. “Pirmais sniegs. Orķestromīma akmens laikmetā” top kā otrais orķestra “Rīga” un ansambļa “Rīgas pantomīma” kopdarbs pēc veiksmīgās izrādes “Orķestromīma” 2023. gadā. Koncertizrādē bērni varēs uzzināt, kā akmens laikmeta cilvēks pirmo reizi sastapās ar sniegu un kā šo notikumu, emocijas un brīnumu iespējams izstāstīt bez vārdiem – vien ar mūziku un kustību.
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Cikla koncertu programmas veido orķestra “Rīga” mākslinieciskais vadītājs Valdis Butāns, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai bērniem koncerts būtu ne tikai izzinošs, bet arī dzīvs un aizraujošs: “Plānojot koncertu programmas, es domāju par to, lai koncerta pieredze dotu bērniem iespēju ne tikai mācīties pasākumu apmeklējuma kultūru un papildinātu zināšanas mūzikā, bet arī atstātu atmiņā paliekošu iespaidu un radītu interesi nākotnē apmeklēt arī citus koncertus un kultūras pasākumus.”
Koncertu cikls “Nāc, ieklausies orķestrī RĪGA!” veidots 1.-6. klašu skolēniem. Rudens semestrī VEF Kultūras pilī notiks divi abonementa koncerti - 14.oktobrī plkst. 10.00 un 12.00 “Pasaka. Poga” un 3. decembrī plkst. 10.00 un 12.00 “Pirmais sniegs. Orķestromīma akmens laikmetā”. Koncerti veidoti ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 2026. gada mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” atbalstu. Vairāk informācijas pieejams orķestra “Rīga” mājaslapas sadaļā “Bērniem” un “Latvijas skolas somas” kultūras norišu piedāvājumā.