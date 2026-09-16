Mazajā Mežotnes pilī izskanēs vijolnieces Vinetas Sareikas un pianistes Amandīnes Savarī koncerts
26 .septembrī Mazās Mežotnes pils koncertsezona noslēgsies ar divu izcilu mūziķu – vijolnieces Vinetas Sareikas un pianistes Amandīnes Savarī – koncertu.
Koncertā Vineta Sareika pirmo reizi atskaņos Pētera Vaska “Vasaras sonāti” vijolei solo, savukārt kopā ar talantīgo franču pianisti Amanadini Savarī māksliniece interpretēs Karola Šimanovska ciklu “Trīs mīti vijolei un klavierēm, op. 30”: “Aretūzas strūklaka”, “Narciss” un “Driādas un Pāns”, Morisa Ravēla Sonāti vijolei un klavierēm nr.2, kā arī Džordža Geršvina / Jašas Heifeca Transkripcijas no operas “Porgijs un Besa”.
Pētera Vaska “Vasaras sonāte” (Sonata estiva) vijolei solo ir viens no komponista jaunākajiem darbiem – tā tapusi 2022. gadā pēc Nīderlandes un Anglijas vijolnieka Daniela Roulenda (Daniel Rowland) un “Stift Festival” pasūtinājuma. Sonātes pasaules pirmatskaņojums notika 2022.gada 23.augustā “Stift Festival” Nīderlandē.
Aptuveni 17 minūtes ilgajā sonātē Pēteris Vasks vijoles vienīgajā balsī atklāj dabas skaistumu un vasaras mainīgo emocionālo pasauli. Skaņdarbu veido trīs daļas: divas ātrās malējās daļas ir rotaļīgas, dejiskas un kustības piepildītas, savukārt lēnā vidusdaļa atklāj pavisam citu telpu – plašu, dziedošu un dziļi ekspresīvu. Šajā kontrastā vasara parādās ne tikai kā gadalaiks, bet kā daudzslāņains pārdzīvojums – dzīvības pilns, gaišs un vienlaikus apcerīgs. “Vasaras sonāte” turpina Vaska mūzikai tik būtisko saikni ar dabu, kas komponista daiļradē nav tikai ainava, bet arī garīgas un emocionālas pieredzes avots.
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Koncerta sākums – plkst.19.00. Koncerts notiek sadarbībā ar Pētera Vaska fondu. Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.