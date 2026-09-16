Protests "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta". 16.09.2026
Šodien Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta" piedalīsies astoņi pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo ...
Protesta dēļ visā Latvijā atcelti vairāk nekā 2500 autobusu reisu - pārvadātājiem draud sodi 100 000 eiro apmērā
Visā Latvijā trešdien līdz plkst. 17 pārvadātāju protesta dēļ netika izpildīti 2539 reģionālo autobusu reisi, informē Autotransporta direkcija.
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) rīkotajā protesta akcijā “Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta” piedalās astoņi pārvadātāji. Visas dienas garumā tie neizpilda daļu reģionālo autobusu reisu, un kopumā varētu tikt atcelti līdz 3000 reisu, ietekmējot aptuveni 60 000 pasažieru.
Protestā piedalās SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA “Hansabuss Latvija”, AS “Talsu autotransports”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Norma-A”, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines, AS “Liepājas autobusu parks”, AS “Nordeka” un SIA “Dautrans”.
Savukārt reisus turpina izpildīt AS “Cata” maršrutu tīkla daļā “Cēsis” un SIA “Latvijas sabiedriskais autobuss” maršrutu tīkla daļā “Kuldīga, Saldus”, kā arī daļā Pierīgas maršrutu, tostarp Mārupē, Ādažos, Jūrmalā, Baložos un Jaunmārupē. Protestā nepiedalās arī pašvaldības SIA “Ventspils reiss” un SIA “Valmiera VTU”, kas apkalpo maršrutu tīkla daļas “Limbaži–Sigulda” un “Valmiera–Valka–Smiltene”. Pašvaldības par atceltajiem reisiem ir informētas. Aktuālā informācija pasažieriem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī ATD tīmekļvietnē.
ATD valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš norādīja, ka dažiem protesta dalībniekiem sods par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100 000 eiro. Līgumos paredzēts sods par katru nenotikušo reisu, taču, to skaitam sasniedzot noteiktu robežu, mainās arī piemērojamā soda summa.
LPPA ar protesta akciju aicina nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un piešķirt papildu finansējumu ievērojamā izmaksu pieauguma segšanai. Asociācija prasa arī kompensēt Tuvo Austrumu konflikta izraisīto degvielas cenu kāpumu un paredzēt valsts budžeta līdzekļus izmaksām, kas radīsies, grozot ilgtermiņa līgumus.
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