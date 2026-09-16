Stepaņenko tēva dāvinājumi 419 598 eiro vērtībā nonākuši KNAB redzeslokā
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) saņēmis iesniegumu par politiķes Jūlijas Stepaņenko Krievijā dzīvojošā tēva dāvinājumiem meitai 419 598 eiro vērtībā, un norāda, ka šo informāciju izvērtēs.
Publiski zināms, ka ar iesniegumu KNAB vērsies Rīgas domes deputāts Ģirts Lapiņš (NA), kurš lūdzis izvērtēt, vai, saņemot no Krievijā dzīvojošā tēva naudu, ir ievērots likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā". Tāpat viņš lūdzis izvērtēt, vai šie līdzekļi nav izmantoti priekšvēlēšanu aģitācijas finansēšanai pretēji likumam un vai Stepaņenko nesaņem naudu caur tēvu, lai "sponsorētu savu kampaņu un veidotu Krievijai labvēlīgu politiku Latvijā".
Arī tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS) vērsies KNAB, Valsts drošības dienestā, Satversmes aizsardzības birojā un Finanšu izlūkošanas dienestā, lūdzot katru atbilstoši savai kompetencei izvērtēt publiski pieejamo informāciju Stepaņenko deklarētajiem dāvinājumiem un šo līdzekļu izcelsmi.
KNAB apstiprina, ka iesniegumu saņēma šodien un atbilstoši savai kompetencei izvērtēs tajā sniegto informāciju.
Jau ziņots, ka Stepaņenko apstiprināja, ka viņas tēvs dzīvo Krievijā un sniedz palīdzību viņas ģimenei, lai gan no ģimenes aizgājis Stepaņenko bērnībā. Jautāta par finanšu līdzekļu izcelsmi, viņa norādīja, ka dāvinājumi ir deklarēti, savukārt gadījumā, ja ir aizdomas par līdzekļu izcelsmi, varot vērsties tiesībsargājošās iestādēs. "Te mēs liekam punktu," sacīja politiķe. Tēva nodarbošanos un viņa līdzekļu izcelsmi viņa nepaskaidroja.
Stepaņenko amatpersonas deklarācijās divu tēva dāvinājumu kopējā vērtība ir 419 598,05 eiro. Deklarācijā, beidzot darbu 2022. gada 31. oktobrī, norādīts 239 598,05 eiro dāvinājums no tēva. Savukārt deklarācijā par periodu no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. oktobrim norādīts, ka 2024. gada 12. janvārī no tēva saņemts dzīvoklis Rīgā 180 000 eiro vērtībā.
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Viņa arī nekomentēja savu finansiālo situāciju. Stājoties Saeimas deputātes amatā 2014. gada 4. novembrī, Stepaņenko bija deklarējusi izsniegtus aizdevumus par kopumā 575 888,42 eiro un parādsaistības 347 479,37 eiro apmērā. Aizdevumu kapitāla izveidi politiķe intervijā neizskaidroja.
Deklarācijā par 2025. gadu Stepaņenko norādījusi 66 000 eiro uzkrājumus skaidrā naudā, bet viņas vīrs Vjačeslavs Stepaņenko savā deklarācijā - 57 000 eiro uzkrājumus skaidrā naudā. Skaidras naudas aprites saglabāšanu kā vienu no vēlēšanu solījumiem politiķe pamatoja ar personas brīvību un iespēju norēķināties elektrības pārrāvumu laikā. Viņa noraidīja šā politiskā piedāvājuma sasaistīšanu ar saviem uzkrājumiem. "Kāpēc jūs visu laiku gribat sasaistīt to ar manu dzīvi?" intervijā vaicāja Stepaņenko.