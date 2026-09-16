Stāvovācijas un kritiķu atzinība - Latvijas Radio koris gūst panākumus Vācijā
No 10. līdz 13. septembrim Rūras triennālē Gladbekā pasaules pirmizrādi piedzīvoja muzikālā izrāde “Sidharta”, kurā nozīmīgu lomu ieņēma arī Latvijas Radio koris. Mediji šo izrādi nodēvējuši par "gada notikumu Eiropas teātrī", bet skatītāji izrādi uzņēma ar stāvovācijām.
Gladbekas mašīnhallē no 10 līdz 13. septembrim tika atskaņotas četras izrādēs. Uzveduma režisore un libreta autore, Eiropā novērtētā beļģiete Lisaboa Haubrehtsa, pandēmijas laikā devās uz Indiju, lai no jauna atklātu sevi. Iedvesmojoties no Hermaņa Heses romāna, autore lolojusi “SIDHARTU” vairāk nekā piecus gadus.
Saņemot Rūras triennāles uzaicinājumu, Haubrehtsa kopā ar amerikāņu komponisti Kerolainu Šovu, Latvijas Radio Kori, beļģu, venecuēliešu, nīderlandiešu, indiešu un latviešu māksliniekiem radījusi vērienīgu, aizkustinošu un pārlaicīgu skaņas un attēla atklāsmi cilvēkam, kurš meklē atkalsavienošanos ar sevi un garīgumu.
Līdzās Latvijas Radio korim izrādē piedalās arī indiešu mūziķe astotajā paaudzē Zila Khana un kontrtenors Samuels Marinjo, savukārt galvenās lomas atveido Meskerema Mēsa un Dailes teātra aktrise Milēna Miškēviča.
Tuvākās izrādes:
Antverpenē, Beļģijā - 1., 2., 3., 4. oktobrī
Dailes teātrī, Rīgā - 21., 22., 23. oktobrī
Amsterdamā, Nīderlandē - 23., 24. janvārī
Lisabonā, Portugālē - 30., 31. janvārī
Producenti: Antverpenes “Toneelhuis” teātris, KVS (Beļģija), līdzproducenti: Rūras triennāle (Vācija), Dailes teātris, Starptautiskais Amsterdamas teātris ITA (Nīderlande), Belenas Kultūras centrs (Portugāle), izpildproducents: Antverpenes “Toneelhuis” teātris. Atbalsta: Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra, Beļģijas federālās valdības zemo nodokļu režīma pārvalde ar “Gallop Tax Shelter” starpniecību.