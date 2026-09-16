Foto: Smiltenes novada pašvaldība
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Šodien 20:22
Smiltenē noteiktas satiksmes organizācijas izmaiņas Daugavas ielā
Smiltenes iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes un gājēju kustības organizācijas izmaiņām Daugavas ielā.
Satiksmes organizācijas izmaiņas (ekrānuzņēmums no Smiltenes novada pašvaldības mājaslapas)
No šīs nedēļas sākuma Smiltenes iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes un gājēju kustības organizācijas izmaiņām Smiltenē, Daugavas ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Krāsotāju ielai.
Paredzētie ierobežojumi
- Gājējiem: slēgta kustība pa ielai piegulošo ietvi (virzienā no Baznīcas laukuma – ietve labajā ceļa pusē).
- Autovadītājiem: attiecīgajā posmā aizliegts novietot automašīnas, kā arī jārēķinās ar īslaicīgiem satiksmes apgrūtinājumiem tehnikas pārvietošanās laikā.
Izmaiņas noteiktas iepriekš plānotu darbu veikšanas dēļ – asfaltbetona frēzēšana, minerālmateriālu konstruktīvo kārtu izbūve un asfalta ieklāšana.