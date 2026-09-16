Foto: Alūksnes novada pašvaldība.
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Šodien 19:01
Alūksnē noslēgusies tranzīta ielu asfaltēšana
Alūksnē noslēgusies tranzīta ielu – Pils ielas un Jāņkalna ielas – asfaltēšana. Šobrīd tiek veikti noslēdzošie darbi: asfalta seguma marķēšana un aku vāku remontdarbi.
Būvnieks paredz visus darbus pabeigt līdz šīs nedēļas beigām. Darbu izpilde tiek veikta atbilstoši laika apstākļiem, pavēstījusi Alūksnes novada pašvaldība.
Noslēdzošo darbu laikā iespējama palēnināta satiksme. Lūdzam autovadītājus būt saprotošiem, ievērot ceļa zīmes un rēķināties ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem.
Alūksnes pilsētas tranzītielu seguma virskārtas atjaunošana” līdzfinansēšanai Alūksnes novada pašvaldībai piešķirts finansējums no valsts budžeta. Darbus veic SIA “Limbažu ceļi”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”.