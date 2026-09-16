Nepālai un Ķīnai nosūtīti Latvijas pazudušo ceļotāju tālruņa numuri ģeolokācijas noteikšanai
Latvijas puse ir nosūtījusi gan Nepālai, gan Ķīnai 33 Nepālas dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju mobilo telefona numurus ģeolokācijas noteikšanai, informē Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulārā departamenta direktore Edīte Medne.
Medne skaidro, ka tas netika darīts uzreiz, jo šajā dabas katastrofā nav runa tikai par vienu pazudušu cilvēku grupu, bet lielu cilvēku daudzumu, kuri ir pazuduši. "Šajā brīdī netiek meklēti cilvēki ne pēc valsts piederības, ne pēc tautības, ne pēc vārda un uzvārda," teica Medne, piebilstot, ka Latvija šajā ziņā ir tādā pašā situācijā kā ASV, Austrālija, Nepāla un Ķīna.
Tāpat uz Nepālu un Ķīnu ir nosūtīti pazudušo Latvijas ceļotāju DNS profili.
Medne pazudušo ceļotāju tuviniekus aicināja neatsaukties, ja zvana no kāda nezināma tālruņa numura un prasa šo pazudušo personu datus. Šādus zvanus esot saņēmis arī Konsulārais departaments, kad kādas personas, uzdodoties par vienas vai citas organizācijas pārstāvi, prasījusi arī pazudušo ceļotāju personas kodus.
Viņa uzsvēra, ka ĀM pret personas datiem izturas ļoti atbildīgi, un ar tiem dalās tikai ar pārbaudītiem sadarbības partneriem.
Medne arī atklāja, ka šobrīd ĀM pārstāvis Nepālā strādā uz vietas ar kurjeriem un viesnīcām, lai noorganizētu ceļotāju mantu nogādāšanu Latvijā. Apdrošinātājs "Ego" esot uzņēmies segt izdevumus mantu atgādāšanai.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus.
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Tuvu negadījuma epicentram atradās arī Latvijas tūristu grupa. ĀM iepriekš informēja, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, katastrofā nav cietuši, bet 33 cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.