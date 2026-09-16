Rīgas kanālā atrasts miris 22 gadus vecais Norvēģijas pilsonis, kurš bija bezvēsts pazudis.
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Šodien 16:23
Rīgas kanālā atrasts miris 22 gadus vecais Norvēģijas pilsonis, kurš bija bezvēsts pazudis
Šodien, 16. septembrī, no kanāla Rīgā tika izvilkts miris bezvēsts prombūtnē bijušais 2004. gadā dzimušais Norvēģijas pilsonis Sondre Schwemcke Lersbryggen.
Kā ierasts šādos gadījumos, ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 13. nodaļas. Policijas rīcībā esošā pašreizējā informācija neliecina par noziedzīgu nodarījumu. Ir nozīmēta ekspertīze, lai noteiktu vīrieša nāves cēloni.
Jau ziņots, ka Valsts policija meklēja bezvēsts pazudušo, 2004. gadā dzimušo Norvēģijas pilsoni Sondre Schwemcke Lersbryggen. Jaunais vīrietis 11. septembrī, ar tūristu grupu bija ieradies Rīgā, tomēr pēc atpūtas Vecrīgā viņš nepārnāca atpakaļ viesnīcā.