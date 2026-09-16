Peldsezona Liepājā aizritējusi bez nopietniem starpgadījumiem uz ūdens
Liepājā noslēdzas peldsezona: Zilais karogs tiek nolaists, bet līdz vēlam rudenim pieejamas stacionārās labierīcības un pārģērbšanās kabīnes. Neskatoties uz mainīgiem laikapstākļiem un biežiem sarkanā karoga brīdinājumiem, nopietni starpgadījumi netika fiksēti, bet pieauga peldēšanās alkohola reibumā un ievērojami auga izmaksas aļģu izvešanai.
15. septembrī noslēdzās peldsezona. Dienvidrietumu un Centra peldvietās vakarā tiks nolaists Zilais karogs un pludmalē jau rīt sāksies pārvietojamā inventāra novākšana. Pludmales glābēju komandai sakām paldies par darbu un veiksmīgo sezonu. Nopietni starpgadījumi uz vai pie ūdens šovasar nav piedzīvoti.
Apmeklētājiem līdz vēlam rudenim būs pieejamas stacionārās tualetes un pārģērbšanās kabīnes piecās izejās uz pludmali:
- pie Roņu ielas,
- pie pieminekļa,
- Centra pludmalē,
- starp stadioniem,
- Jūrmalas ielas galā.
Labierīcības apmeklētājiem būs pieejamas arī Jūrmalas parkā, pie velosipēdistu un gājēju ceļa, aiz koncertdārza “Pūt, vējiņi!”.
Savukārt Dienvidrietumu pludmalē vēlīnie peldētāji šoruden varēs izmantot vismaz divas pārvietojamās pārģērbšanās kabīnes – pie Vaiņodes ielas un Pērkones ielas izejas.
Šajā peldsezonā piedzīvojām mainīgus laikapstākļus. Lai arī netrūka siltas un patīkamas dienas (jūnija beigās, jūlija vidū un augusta sākumā), tomēr stiprā vēja dēļ, kas galvenokārt pūta no DR, R, ZR un Z, jūrā bija augsti, spēcīgi viļņi, sēkļos bīstamas straumes un atstraumes, arī zema ūdens temperatūra.
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Šādu apstākļu dēļ glābēju sarkanais karogs abās oficiālajās peldvietās tika pacelts 64 reizes jeb 57,1 procentos dežūru laikā 123 peldsezonas dienās (2025. gadā - 51 reizi, t.i., 41 procentos gadījumu).
Glābēji ik rītu sagatavoja Liepājas pludmales laika ziņas, kas bija skatāmas pašvaldības mājas lapā un Komunālās pārvaldes sociālā tīkla X kontā. Šāda ik rītu vienuviet apkopotā aktuālā informācija par ūdens un gaisa temperatūru, vēja stiprumu, virzienu, viļņu augstumu, citiem peldēšanās apstākļiem pludmales apmeklētājiem palīdzēja ieplānot drošu un patīkamu atpūtu pie jūras.
Tāpat kā citas sezonas, glābējiem darba šajā vasarā netrūka. Par laimi, nopietni starpgadījumi uz ūdens netika piedzīvoti.
Augustā divas reizes divi bērni tika iepūsti jūrā uz piepūšamajām rotaļlietām. Glābēji videokameru ekrānos savlaicīgi pamanīja riskantās situācijas un operatīvi pieņēma lēmumu doties jūrā, lai mazos atvestu krastā. Abos gadījumos vecākiem izteikts aizrādījums par drošības noteikumu neievērošanu un bērnu nepieskatīšanu pie un uz ūdens.
Šajā sezonā glābēji fiksējuši pavisam 166 gadījumus, kad bērni peldējās bez vecāku vai citu pieaugušo pieskatīšanas. Tas gan ir divas reizes mazāk nekā 2025. gada peldsezonā (355 gadījumi).
Visu vecumu apmeklētāji peldēja aiz bojām vai jūrā devās, kad pacelts sarkanais karogs - tad, kad ir spēcīgs vējš, lieli viļņi, stipras sānu straumes, iestājusies krēsla vai piekrasti klāj bieza migla un ir ierobežota redzamība.
Kopā reģistrēti 275 gadījumi, kas ir mazāk nekā iepriekšējā vasarā (415 gadījumi). Tomēr satraucoši, ka gandrīz 40 procentos no visiem gadījumiem pārkāpumus izdarījušas nepilngadīgas personas – 105.
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Šovasar pieaudzis tādu gadījumu skaits, kad peldvietu apmeklētāji jūrā devās alkohola reibumā. Ja pērnvasar reģistrēti 26 gadījumi, tad šovasar 34.
Augustā divas personas stiprā reibumā, nespēdamas nostāvēt kājās, devās ūdenī, kad peldēties aizliegts – bija spēcīgi viļņi un krasta straumes. Glābēji nekavējoties atpūtniekus izraidīja no jūras, tādejādi novēršot nelaimi.
Papildu slodze gan pludmales glābējiem, gan apsaimniekotājiem bija kultūras, izklaides un sporta pasākumu laikā. Liels cilvēku skaits palielināja drošības pie ūdens riskus un atkritumu daudzumu liedagā.
Šovasar aktivitātes notika gandrīz katru nedēļas nogali, starp tiem, pludmales festivāls “Summer Sound”, pludmales volejbola čempionāts, sporta festivāls Beach Games.
12. augusta vakarā liepājnieki varēja vērot saules aptumsumu. Retā dabas parādība piesaistīja pat vairāk apmeklētāju nekā kādā siltā un saulainā brīvdienā jūlija vidū.
Tāpat kā iepriekšējās sezonās glābēji šovasar daudz darīja, lai pilnveidotu savas zināšana un prasmes. Tika izspēlētas mācību situācijas ar cietušajiem jūrā un krastā, notika pirmās palīdzības sniegšanas nodarbības; jaunie darbinieki apmācīti braukšanai ar kvadraciklu, ūdens motociklu, glābēju aprīkojuma lietošanā.
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Kopīgi ar VUGD, Valsts un Pašvaldības policijas, kā arī Neatliekamās medicīniskā palīdzības dienesta kolēģiem 10. jūnijā un 28. jūlijā pludmales glābēji iesaistījās drošības dienas pie ūdens pasākumos. Tās mērķis - pievērst uzmanību riskiem vasarā, skolēnu brīvdienās, kad bieži izvēlamies atpūsties dabā un pie jūras, ezeriem, upēm, dīķiem.
Daudz darba bija pludmales apsaimniekotājiem. Šovasar jūra krastā lielos apjomos skaloja aļģes jeb jūras mēslus.
Šajā vasarā aļģes vāktas un izvestas no pludmales četras reizes:
- jūnija beigās,
- jūlija beigās, pirms Summer Sound,
- no 2. līdz 8. augustam,
- ceturtā jūras aļģu vākšana, kraušana kaudzēs un izvešana notika no 19. līdz 21. augustam.
Jūras aļģes lielā daudzumā tika izskalotas garā joslā no Roņu ielas virzienā uz Dienvidu molu, kā arī no Vaiņodes ielas gala līdz Pērkones ielai un tālāk ziemeļu virzienā, kur agrāk tas netika novērots.
Komunālā pārvalde nodrošināja kopumā vairāku tūkstošu kubikmetru zāļu izvešanu no Zilā karoga peldvietām. Tas tika darīts, jo karstā laikā aļģes sadalās, un var pasliktināt ūdens kvalitāte peldvietās.
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Šovasar darbs prasījis lielus finanšu līdzekļus. Aļģu izvešanai šogad budžetā bija ieplānoti 90 000 eiro; pēc visiem veiktajiem darbiem aprēķinātās izmaksas sasniedza vairāk nekā 167 000 eiro.
Šovasar Komunālā pārvalde aicināja savākto jūras zāļu aizvešanā no pludmales iesaistīt lauksaimniekus – piedāvāja kravu saturu izmantot pašu lauku mēslošanai. Taču atsaucība nebija liela – augusts ir ražas mēnesis, un zemniekiem tāpēc bija citas prioritātes.