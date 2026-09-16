No Latvijas nosūtīti pasta balsojumi 15. Saeimas vēlēšanās nav derīgi, atgādina CVK
Saeimas vēlēšanās balsošana pa pastu paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem, atgādina Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).
CVK atzīmēja, ka vēlētāji, kuri pasta balsojumu jau nosūtījuši no Latvijas, savu iespēju piedalīties vēlēšanās nav zaudējuši. Komisija viņus aicina balsot klātienē, nododot balsi glabāšanā kādā no piecām dienām pirms vēlēšanām vai balsojot vēlēšanu dienā.
Vienlaikus CVK atgādina, ka balsošanai pa pastu var pieteikties līdz 25. septembrim portālā "Latvija.gov.lv" vai vietnē "e.cvk.lv". Reģistrējoties vēlētājam jāizvēlas viens no 37 pasta balsošanas iecirkņiem ārvalstīs, uz kuru tiks nogādāts sagatavotais balsojums. Pasta balsojumu iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču sūtījums jāizdara no ārvalstīm.
Kā iepriekš informēja CVK, balsošanai pa pastu līdz šim pieteikušies 1408 vēlētāji. Komisijā norādīja, ka visvairāk jautājumu saņemts no vēlētājiem, kuri neilgi pirms vēlēšanām plāno doties uz ārvalstīm un bažījas, vai balsojums līdz vēlēšanu dienai pagūs sasniegt izvēlēto iecirkni.
Šādos gadījumos CVK iesaka sūtīt pasta balsojumu uz vēlētāja atrašanās vietai tuvāko pasta balsošanas iecirkni ārvalstīs, nevis uz Latviju. Komisija arī uzsver, ka daudzi vēlētāji nezina par iespēju balsojumus sūtīt ne vien uz Latviju, bet arī uz pasta balsošanas komisijām 37 valstīs.
CVK atgādina, ka vēlētājam e-pakalpojumā pieejami visi balsošanai nepieciešamie materiāli, tostarp vēlēšanu zīmes, apliecinājums par personisku balsošanu, balsošanas instrukcija un informācija par pasta aploksnes noformēšanu.
Komisija aicina pasta balsojumu nosūtīt savlaicīgi, ņemot vērā pasta piegādes laikus attiecīgajā valstī. Balsojumam izvēlētajā iecirknī jānonāk ne vēlāk kā līdz vēlēšanu dienai. Tāpat spēkā ir nosacījums, ka gadījumā, ja vēlētājs pēc pasta balsojuma nosūtīšanas nobalsos klātienē, pa pastu nodotā balss tiks atzīta par nederīgu.