“The Insider": kā Kremlis “piedalās” Saeimas vēlēšanas un spiego zem vēstniecības izkārtnes
3. oktobrī Latvijā notiks Saeimas vēlēšanas, kurās aptuveni trešdaļa kandidātu par savu dzimto valodu uzskata krievu valodu, daži ir mācījušies Krievijas izglītības iestādēs, citi bieži apmeklē Krieviju. Vēlēšanu kampaņas norisei rūpīgi seko arī Kremlī. Izdevums “The Insider” noskaidrojis, kuri cilvēki Kremļa diktatora Vladimira Putina administrācijā un Krievijas vēstniecībā Latvijā pārrauga aģentu tīklu Latvijā un atbild par vēlēšanu ietekmēšanu.
Baltijas valstu kurators Putina administrācijā Vladimirs Balobajevs
Par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas kuratoru Putina administrācijā informētas personas dēvē Kaļiņingradā dzimušo 38 gadus veco Vladimiru Balobajevu.
2015.gadā viņš bija Baltijas informācijas un analītikas centra ģenerāldirektors, un caur šo centru tika finansēti tā dēvētie “neatkarīgie žurnālisti” Baltijas valstīs. Piemēram, viņš pārskaitīja honorārus tagad Eiropas Savienībā aizliegtā portāla “Baltnews” redaktoram Andrejam Solopenko. 2025. gadā Rīgas tiesa viņam piesprieda 280 stundas sabiedriskā darba par pret Krieviju noteikto sankciju pārkāpšanu.
2016. gadā Balobajevs kļuva par Kaļiņingradas Kanta universitātes Austrumeiropas pētījumu centra direktora vietnieku. Tur viņš publicēja zinātnisko darbu “Polijas politiskās sistēmas transformācija”. 2019. gadā Balobajevs pārcēlās no Kaļiņingradas uz Maskavu un sāka strādāt prezidenta administrācijā. Drīz viņš kļuva par Ārvalstu starpreģionālo un kultūras sakaru pārvaldes Pilsoniskās sabiedrības institūciju sadarbības departamenta vadītāju. 2020. gada decembrī Putins viņam piešķīra Krievijas Federācijas 3. klases valsts padomnieka pakāpi.
Tolaik “kultūras” pārvaldes Baltijas nodaļu vadīja Jevgeņijs Umerenkovs, kuram bija Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta (SVR) pulkveža pakāpe. Izmantojot laikraksta “Komsomoļskaja pravda” žurnālista apliecību kā piesegu, deviņdesmitajos gados viņš spiegoja ASV un Meksikā, bet vēlāk tika pārcelts darbam Baltijas virzienā.
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2020. gadā Umerenkovs tika nosūtīts pensijā un atgriezās “Komsomoļskaja pravda”. Nodaļas vadību pārņēma viņa palīgs Vadims Smirnovs, kurš bija tieši pakļauts Kremļa administrācijas vadītāja vietniekam Dmitrijam Kozakam.
2000. gadu sākumā Smirnovs par ASV nodokļu maksātāju līdzekļiem tika apmācīts Amerikas Starptautiskās izglītības korporācijas Maskavas pārstāvniecībā. Vēlāk Smirnovs strādāja “RIA Novosti”, bija Kaļiņingradas apgabala gubernatora Vadima Cukanova preses sekretārs un laikraksta “Kaļiņingradskaja pravda” politiskais apskatnieks. 2013. gadā Lietuvas varasiestādes turēja “žurnālistu” Smirnovu aizdomās par spiegošanu un liedza viņam ieceļot valstī. 2024.gadā vājo operatīvās darbības rezultātu dēļ Smirnovs zaudēja Baltijas valstu kuratora amatu, un viņa vietu ieņēma Vladimirs Balobajevs.
2025. gada augustā pēc vairākiem spiegošanas skandāliem Putins likvidēja “kultūras” pārvaldi un tās vietā izveidoja Stratēģiskās partnerības un sadarbības pārvaldi. Jaunajā pārvaldē Balobajevs pārrauga Krievijas Ārlietu ministrijas 3. Eiropas departamentu, Krievijas federālo aģentūru Neatkarīgo valstu sadraudzības, ārzemēs dzīvojošo tautiešu un starptautiskās humanitārās darbības lietās (“Rossotrudņičestvo”), Krievijas Starptautisko lietu padomi, Ārvalstīs dzīvojošo tautiešu tiesību atbalsta un aizsardzības fondu, fondu “Russkij mir”, ziņu portālu “Baltnews” un Kremlim pietuvinātu propagandistu komandu.
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“The Insider” norāda, ka starp Balobajeva pazīstamākajiem padotajiem, kuri stāsta par NATO “agresīvajiem” plāniem un Baltijas valstu “rusofobiju”, ir no Latvijas aizbēgušais bijušais Eiropas parlamenta deputāts, bet tagad propagandista maizē pārgājušais Andrejs Mamikins, uz Krieviju aizbēgušais bijušais Rīgas domes deputāts Ruslans Pankratovs, no Baltkrievijas vēstošais kādreizējais “Baltijas antifašistu” aktīvists Romans Samuļs, Baltijas valstu drīzo izmiršanu prognozējošais “vēsturnieks” Aleksandrs Djukovs, kā arī Sanktpēterburgas Valsts universitātes Starptautisko attiecību fakultātes Eiropas pētījumu katedras vadītājs Konstantīns Hudoļejs. Tieši Hudoļeja students Sanktpēterburgas Valsts universitātē Vjačeslavs Morozovs 2016. gadā kļuva par pasniedzēju Tartu Universitātē un Igaunijā daudz uzstājās ar lekcijām par Krievijas lomu mūsdienu pasaulē, līdz tika pieķerts spiegošanā Krievijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes GRU labā. Morozovs atzina savu vainu, un viņam tika piespriests sešu gadu un trīs mēnešu cietumsods.
SVR rezidents Rīgā Igors Sorokopuds
Sakarā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu 2023. gadā Latvija pazemināja diplomātisko attiecību līmeni ar Krieviju un par 60% samazināja diplomātisko pārstāvniecību darbinieku skaitu. Vēstniekus aizstāja pagaidu pilnvarotie lietveži. Pašlaik vēstniecības darbs vairāk atgādina patriotisku pulciņu skolā – nozīmīgos datumos diplomāti apmeklē padomju karavīru apbedījumu vietas un pasniedz atzinības rakstus tiem retajiem Otrā pasaules kara veterāniem, kuri nodzīvojuši gandrīz līdz simt gadu vecumam. Taču tā ir tikai aisberga redzamā daļa. Saeimas vēlēšanām uzmanīgi seko SVR rezidents Rīgā, Krievijas vēstniecības pirmais sekretārs, 43 gadus vecais Igors Sorokopuds, vērš uzmanību “The Insider”.
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Viņš dzimis Maskavā un studējis Krievijas Aizsardzības ministrijas Kara universitātes Tuvo Austrumu valodu 38. katedrā. To vada pulkvedis Vladimirs Bikovcevs, kurš vēl PSRS laikā nodarbojās ar spiegošanu Jemenā. Pēc Kara universitātes absolvēšanas Sorokopuds iestājās SVR akadēmijā un tika īpašu apmācīts darbam Tuvo Austrumu rezidentūrās.
2018.gadā viņš tika nosūtīts uz Irānu, kur nodarbojās ar izlūkošanu, par piesegu izmantojot vēstniecības trešā sekretāra amatu. “The Insider” rīcībā nonācis Teherānas diplomātiem paredzētā veikala “Peter Justesen” rēķins uz Sorokopuda vārda. Saskaņā ar rēķinu 2020. gada janvārī viņš veikalā iegādājās preces par 2944,45 ASV dolāriem. Tā kā Irānā alkohola tirdzniecība ir stingri aizliegta, “The Insider” pieļauj, ka Sorokopuds varētu būt tirgojis alkoholu, tādējādi gūstot papildu ienākumus.
2024.gadā Sorokopuds tika pārcelts uz Latviju un kļuva par vietējās SVR rezidentūras vadītāju. Sorokopuda galvenās operatīvās intereses ir Latvijas sadarbība ar NATO, militārā palīdzība Ukrainai, kā arī cilvēki, kuriem ir pieeja valsts vadībai, Aizsardzības ministrijai, Ārlietu ministrijai un citiem lēmumu pieņemšanas centriem.
SVR aģentu tīkla pamatu Latvijā veido bijušie militāristi, kuri dienējuši padomju armijā, un krievvalodīgie pilsoņi, kuri ar prieku tic Kremļa propagandai un nav apmierināti ar savu ekonomisko stāvokli.
Latvijā Sorokopuds dzīvo kopā ar dzīvesbiedri Jekaterinu Vostrikovu. Viņa ir no Sanktpēterburgas un iepriekš strādāja par finanšu analītiķi Krievijas uzņēmumā “Aton”, kas pārvalda privāto investoru kapitālu. Līdz 2024. gadam Vostrikovai bija viņas vīra, amerikāņa Entonija Grethena Čada uzvārds. Pēc šķiršanās Jekaterina atguva savu pirmslaulības uzvārdu Vostrikova un devās pie Sorokopuda uz Irānu. Kā noskaidrojis “The Insider”, arī Vostrikovai ir piekļuve valsts noslēpumam, kas varētu liecināt, ka viņa nav tikai spiega dzīvesbiedre.
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SVR aktīvi nodarbojas ar dezinformācijas izplatīšanu Latvijā. Piemēram, šā gada maijā SVR apgalvoja, ka Ukraina it kā esot vienojusies ar Latviju par triecienu veikšanu Krievijai no Latvijas teritorijas: “Neraugoties uz Latvijas puses bažām kļūt par Maskavas atbildes trieciena upuri, Kijivas varasiestādes pārliecināja Rīgu piekrist operācijas īstenošanai. Ukraiņi uzsvēra, ka precīzu bezpilota lidaparātu palaišanas vietu noteikt nebūs iespējams,” teikts Krievijas spiegu dienesta 19. maija relīzē. Tomēr par šādu dezinformācijas naratīvu veidošanu rezidents Sorokopuds neatbild, bet šo konkrēto vēstījumu, pēc “The Insider” domām, acīmredzot organizējis SVR preses biroja vadītājs Sergejs Gusjkovs.
Dezinformācijas izplatīšanā aktīvi iesaistījies arī Krievijas Ārlietu ministrijas Daudzpusējās sadarbības cilvēktiesību jautājumos departamenta direktors Grigorijs Lukjancevs, kurš šovasar paziņoja, ka Baltijas valstu varasiestādes gatavojot krievvalodīgo iedzīvotāju masveida deportāciju, lai galīgi atrisinātu “krievu jautājumu”. Šo “sensāciju” nekavējoties tiražēja visi Krievijas propagandas sistēmā iekļautie mediji.
“Krievu pasaule” Latvijā
Pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu “krievu pasaules” atbalstītāju Latvijā ir kļuvis ievērojami mazāk, bet daļa ir kļuvuši mazāk pamanāmi. Maskavā, šķiet, joprojām liek cerības uz Latvijas Krievu savienību (LKS), neraugoties uz skaļo spiegošanas skandālu, kurā bija iesaistīta nu jau bijusī Latvijas deputāte Eiropas Parlamentā Tatjana Ždanoka. Kā noskaidroja “The Insider”, viņa daudzus gadus esot strādājusi Krievijas specdienestu labā.
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Strasbūrā Ždanoka darbojās kā LKS līdere, pastāvīgi stāstīja par krievvalodīgo iedzīvotāju diskrimināciju Baltijas valstīs un balsoja pret Krievijas nosodīšanu sakarā ar Krimas aneksiju, karu Sīrijā un invāziju Ukrainu. Hakeru uzlauzta sarakste liecina, ka vismaz kopš 2005. gada Ždanoka uzturējusi operatīvus kontaktus ar FSB, saņēmusi naudu no Maskavas un sūtījusi atskaites saviem kuratoriem. Turklāt eirodeputāte esot sniegusi izlūkdienestam padomus, kā efektīvāk iejaukties ES valstu iekšējās lietās, apgalvo “The Insider”.
2024. gadā uz spiegošanas skandāla fona Ždanoka pameta LKS vadību, to sāka vadīt līdzpriekšsēdētāji Andrejs Pagors un Jevgeņijs Osipovs. Saeimas vēlēšanās Pagors kandidē no apvienības “Suverēnā vara/Jaunlatvieši”. Otrs līdzpriekšsēdētājs Osipovs deviņdesmitajos gados nodibināja neonacistiskās organizācijas Krievu nacionālā vienotība Latvijas nodaļu. Osipovs par sevi stāstījis, ka 16 gadu vecumā aizgājis pagrīdē un naktīs līmējis organizācijas skrejlapas. 2000. gadā domubiedri izteica viņam neuzticību par nelojalitāti organizācijas vadītājam Aleksandram Barkašovam, un Osipovs pārgāja uz Latvijas Nacionāldemokrātisko partiju. 2013. gadā viņam tika piespriests sabiedriskais darbs par Latvijas karoga zaimošanu. Kā pats teicis, neļāva meitai iet uz skolu ar lentīti, kas bija “kaut kāda figņa sapuvušu asiņu krāsā”. LKS valdē darbojas Osipova sieva Jeļena, kas vada “Krievu kopienu” Liepājā. Viņa 2023. gadā kopā ar Ždanoku kandidēja Eiropas Parlamenta vēlēšanās, taču netika ievēlēta.
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Saeimas vēlēšanām no apvienības “Suverēnā vara/Jaunlatvieši” līdzās bijušajam policistam Pagoram reģistrējusies arī cita Ždanokas palīdze Anna Bondare, kura sevi dēvē kā krievu valodas aizstāvi un cīnītāju pret neonacismu, un kuru bieži citē pēc Putina rīkojuma izveidotā fonda Russkij mir propagandas vietne. 2023.gadā Bondare absolvēja Maskavas Valsts industriālo universitāti. Atgriezusies Rīgā, viņa strādāja izglītības sistēmā, bet vēlāk iestājās LKS. Kā liecina Krievijas robežas šķērsošanas datubāze, Bondare gandrīz katru gadu apmeklē Krieviju, turklāt pēc tā dēvētās “speciālās militārās operācijas” sākuma viņas braucieni kļuvuši īpaši bieži, norāda “The Insider”. Krievijā viņa uzturējusies dārgās viesnīcās, bet kā vizīšu mērķi norādījusi “komerciālu” nolūku un norēķiniem izmantojusi “Sberbank” karti.
LKS valdē norādīts arī Baltnews “žurnālists” Andrejs Solopenko – tas pats, kuram Krievijas prezidenta administrācijas “Baltijas valstu kurators” Vladimirs Balobajevs pārskaitīja honorārus.
Uz Saeimu tēmē arī vēl viena prokremliskā partija “Stabilitātei!”, kuras vadītājs Aleksejs Rosļikovs jau ir pabijis Saeimā, izcēlies ar rupja žesta skandālu, pēc tam nokļuvis Rīgas domē, bet nu aizbēdzis uz Baltkrieviju sakarā ar kriminālprocesu par nacionālā naida kurināšanu.
Baltkrievijā Rosļikovs regulāri stāsta par krievvalodīgo šausmīgo dzīvi Latvijā, kur skolniekiem esot aizliegts pat starpbrīžos sarunāties krieviski, un vispār viss ir slikti, jāiet pazemīgi lūgt Krievijas un Baltkrievijas palīdzību. Viņš solījis jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām atgriezties Latvijā, “atņemt režīmam valsti”, atvērt robežu, atjaunot attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju un pilnībā izbeigt jebkādu palīdzību Krievijas agresijas upurim Ukrainai.
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Kādas izredzes Saeimā redzēt Kremlim atklāti labvēlīgās partijas
Pagaidām izskatās, ka Saeimas vēlēšanās no izteikti prokremliskajiem spēkiem 5% barjeru varētu pārvarēt “Suverēnā vara/Jaunlatvieši”. Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras “Latvijas fakti” sadarbībā ar SIA “Faktu logs” no 21. augusta līdz 31. augustam veiktās aptaujas dati liecina, ka par “Suverēno varu/Jaunlatviešiem” balsis atdotu 6,3% respondentu, šim sarakstam ierindojoties sestajā vietā, kamēr “Stabilitātei” būtu saņēmis 1,7%. Savukārt tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS no 13. līdz 19. augustam veiktajā aptaujā sarakstu “Suverēnā vara/Jaunlatvieši” atbalstījuši 11,8% respondentu, nokļūstot otrajā vietā aiz premjera Andra Kulberga “Apvienotā saraksta”, kamēr “Stabilitātei” būtu saņēmis 2,7%.