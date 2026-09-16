Ārstniecības iestādēs nestrādājošie ārsti un ārstu palīgi turpmāk sev varēs izrakstīt zāles
Ārsti un ārstu palīgi jeb feldšeri, kuri nestrādā ārstniecības iestādē, bet kuriem ir derīgs reģistrācijas termiņš darbam profesijā, turpmāk varēs izrakstīt zāles personīgai lietošanai, un nepieciešamās recepšu veidlapas viņiem izsniegs Nacionālais veselības dienests (NVD), informēja Veselības inspekcija (VI).
Augustā valdībā apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos par recepšu veidlapu un recepšu apriti, paredzot iespēju ārstiem un ārstu palīgiem jeb feldšeriem, kuri nestrādā ārstniecības iestādē, bet kuriem ir derīga profesionālā reģistrācija, izrakstīt zāles sev jeb "Recipe pro me".
VI atgādina, ka ārsts vai ārsta palīgs, kuram Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ir derīgs reģistrācijas termiņš, zāles sev var izrakstīt uz parastās receptes veidlapas arī tad, ja viņš nestrādā ārstniecības iestādē. Šādas receptes drīkst izrakstīt tikai personīgai lietošanai. Tās nevar izmantot zāļu izrakstīšanai ģimenes locekļiem, pacientiem vai citām personām.
Receptē pacienta vārda un uzvārda vietā jānorāda "pro me", kas nozīmē "man", vai "ad usum proprium" - "personīgai lietošanai".
Noteikts arī izrakstāmo recepšu skaita ierobežojums. Ārsts personīgai lietošanai drīkst izrakstīt ne vairāk kā 50 receptes 12 mēnešu periodā, savukārt ārsta palīgs jeb feldšeris - ne vairāk kā 30 receptes.
Recepšu veidlapas ārstiem un ārstu palīgiem, kuri nestrādā ārstniecības iestādē, izsniedz NVD. Par izsniegtajām veidlapām dienests informē VI.
Pēc informācijas saņemšanas no NVD inspekcija pie konkrētās ārstniecības personas ieraksta reģistrā kā darba vietu norāda "Recipe pro me". Šādu atzīmi neveic visiem ārstiem un ārstu palīgiem, kuri nestrādā ārstniecības iestādē, bet tikai tiem, kuriem NVD ir izsniedzis recepšu veidlapas zāļu izrakstīšanai sev.
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"Recipe pro me" nav ārstniecības personas faktiskā darba vieta. Tā ir reģistra atzīme, pēc kuras aptiekas var identificēt ārstniecības personu, kas saņēmusi recepšu veidlapas zāļu izrakstīšanai personīgai lietošanai, skaidro inspekcijā. Reģistra publiskajā daļā šī informācija nav redzama.
Zāļu izrakstīšanai personīgai lietošanai jāizmanto parastās recepšu veidlapas, kas iespiestas, sākot ar šī gada 1. septembri. Iepriekš izsniegtās recepšu veidlapas varēja izmantot līdz šā gada 31. augustam, bet neizmantotās veidlapas jānodod NVD iznīcināšanai. VI iesaka ar jautājumiem par recepšu veidlapu saņemšanu un nodošanu, kā arī to izsniegšanas kārtību vērsties pie NVD.
Kā vēstīts, pērn aprīlī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas deputāti vienojās aicināt Veselības ministriju ļaut katram ārstam vai ārsta palīgam ar diplomu izrakstīt līdz 50 receptēm gadā personīgai lietošanai. Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Ģimenes ārstu asociācija toreiz uzsvēra, ka šo tiesību piešķiršanā galvenajam kritērijam jābūt diplomam, nevis sertifikācijai vai aktīvai profesionālajai reģistrācijai. Savukārt ministrijas pārstāvji sākotnēji norādīja, ka ārstniecības personai, kura nepilnveido zināšanas un nav reģistrā, nevajadzētu ļaut izrakstīt receptes, un bažījās par iespējām kontrolēt, vai tiešām ārstniecības persona medikamentus izraksta tikai savai lietošanai.