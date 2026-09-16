Mežā izgāzti dārza atkritumi rada būtisku kaitējumu meža ekosistēmai
Dabas aizsardzības pārvalde aicina rudenī nevest dārza atkritumus uz mežu, jo to izgāšana kaitē ekosistēmai, veicina invazīvo sugu izplatību un piesaista savvaļas dzīvniekus apdzīvotās vietās. Iedzīvotāji aicināti bioloģiskos atkritumus kompostēt slēgtās tvertnēs vai nodot pašvaldību bioatkritumu konteineros.
Iestājoties rudenim un sākoties ražas novākšanai dārzos, Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) aicina iedzīvotājus nevest bojātos augļus, dārzeņus un citus dārza atkritumus uz mežu. Kaut arī organiskie atkritumi šķiet nekaitīgi, to izgāšana mežā var radīt būtisku kaitējumu meža ekosistēmai, tostarp veicināt invazīvo sugu savairošanos, kā arī tiešu apdraudējumu cilvēkiem, piesaistot savvaļas dzīvniekus apdzīvotu vietu tuvumā. Pārvalde aicina apzināties šādas rīcības sekas un stingri ievērot bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas noteikumus.
Vietas, kur mākslīgi pulcējas liels skaits savvaļas dzīvnieku, kļūst par labvēlīgu vidi infekcijas slimību un parazītu straujai izplatībai starp īpatņiem. Vienlaikus līdz ar ražas un dārza paliekām meža ekosistēmā nonāk invazīvās sugas, kas izspiež vietējās sugas, būtiski samazinot mežam raksturīgās floras un faunas daudzveidību. Šādā veidā Latvijas mežos un parkos jau izplatījušās vairākas svešzemju un invazīvo augu sugas, piemēram, puķu sprigane, pieclapu mežvīns, Kanādas zeltgalvīte, pīlādžlapu sorbārija un Sīrijas asklēpija. Tāpat liels daudzums pūstošās organikas būtiski maina meža augsnes ķīmisko sastāvu un veicina tādu augu izplatīšanos, kas nav raksturīgi konkrētajai meža videi.
Dārza atkritumu izgāšana mežā būtiski bojā arī dabas ainavu. Lapu, zaru un puvušu augļu kaudzes neiederas dabiskajā vidē un liedz izbaudīt meža patieso skaistumu. Pārvalde uzsver, ka mežs nav atkritumu izgāztuve, bet gan vērtīga un trausla ekosistēma, kuras aizsardzība ir visu pienākums.
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Iedzīvotāji aicināti rudenī lieko ražu, dārzeņu lakstus un citus bioloģiskos atkritumus kompostēt savos īpašumos slēgtās tvertnēs vai nodot novadu un pilsētu nodrošinātajos bioatkritumu konteineros vai pieņemšanas laukumos.