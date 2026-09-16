Naktī uz ceturtdienu Latvijā līs.
Sabiedrība
Šodien 14:40
Naktī uz ceturtdienu Latvijā līs
Trešdienas vakarā Kurzemē, naktī uz ceturtdienu arī pārējā valstī gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Latgales dienvidaustrumos lietus ieradīsies tikai no rīta. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +11..+15 grādi.
No rīta un dienā, sākot ar valsts rietumiem, mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs. Latgalē dienas pirmā puse būs pārsvarā apmākusies un lietaina.
Ceturtdien nedaudz pastiprināsies rietumu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+19 grādi.
Rīgā nakts būs pārsvarā apmākusies, gaidāms lietus, gaisa temperatūra +14 grādi. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidāmi būtiski nokrišņi, vējš mēreni pūtīs no dienvidrietumiem un gaiss iesils līdz +18 grādiem.