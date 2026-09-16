“Esmu mammas kolēģis!” Brīdina vecākus par satraucošu gadījumu pie Ziemeļvalstu ģimnāzijas
Kāda mamma "Facebook" grupā “Šampēteris/Pleskodāle” brīdinājusi citus vecākus par satraucošu gadījumu pie Ziemeļvalstu ģimnāzijas Rīgā.
Saskaņā ar mammas publicēto informāciju dienas laikā pie bērna piebraukusi tumšas krāsas “Volvo” automašīna. Automašīnas vadītājs bērnam esot apgalvojis, ka ir viņa mammas kolēģis, un aicinājis bērnu iekāpt automašīnā, lai aizvestu viņu uz mājām.
“Skolas vadībai noziņots, kā arī policijai noziņots,” raksta mamma.
Viņa aicinājusi arī citus vecākus pārrunāt ar bērniem, kā rīkoties situācijās, kad svešinieks mēģina viņus uzrunāt vai aicina doties līdzi.
“Pārrunājiet ar bērniem rīcību šādās situācijās un varbūt arī paši varam pievērst uzmanību,” aicina mamma.
Vecākiem speciālisti iesaka bērniem skaidrot, ka gadījumā, ja svešinieks viņus uzrunā, aicina automašīnā vai apgalvo, ka pazīst viņu vecākus, bērnam nevajadzētu doties viņam līdzi. Šādā situācijā jāmeklē droša vieta un nekavējoties jāinformē vecāki, skolotājs vai cits uzticams pieaugušais. Ja pastāv tūlītējs apdraudējums, jāzvana Valsts policijai pa tālruni 110.