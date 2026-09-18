Neļauj naudai aiztecēt kanalizācijā - bojāts tualetes pods var izmaksāt ļoti dārgi
Latvija nav valsts, kurā dzeramā ūdens trūkums pašlaik būtu ikdienas problēma, tāpēc par tā taupīšanu domājam daudz retāk nekā par elektrību vai apkuri. Taču ūdens nav bezmaksas, un maksājam ne tikai par tā piegādi, bet arī par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.
Turklāt, lietojot silto ūdeni, klāt nāk vēl izmaksas par tā uzsildīšanu. Rezultātā pilošs krāns, tekošs tualetes pods vai pārāk ilga duša gada laikā var pārvērsties desmitos un pat simtos eiro.
Cik daudz ūdens cilvēkam vispār nepieciešams? Ārkārtas situācijām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iesaka rēķināt tikai divus litrus dzeramā ūdens dienā vienam pieaugušajam, bet vēl 10–12 litrus paredzēt higiēnas vajadzībām. Ikdienā mūsu faktiskais patēriņš, protams, ir daudzkārt lielāks.
Labs atskaites punkts ir Rīgā noteiktās patēriņa normas mājokļiem, kuros nav komercuzskaites mēraparāta. Dzīvoklī ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karsto ūdeni norma ir 6,08 kubikmetri mēnesī jeb 202,67 litri diennaktī uz vienu iedzīvotāju. Dzīvoklī ar vietējo gāzes vai elektrisko ūdens sildītāju tie ir 192,67 litri, bet mājoklī tikai ar centralizētu ūdensapgādi vai kanalizāciju – 101,33 litri dienā.
Tātad četru cilvēku ģimenei pēc augstākās normas tie būtu vairāk nekā 24 kubikmetri ūdens mēnesī.
Katrs kubikmetrs maksā
Ūdens taupīšanai ir arī pavisam konkrēts finansiāls ieguvums. Rīgā kopš 2025. gada 1. decembra ūdensapgādes tarifs ir 1,41 eiro par kubikmetru, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,26 eiro par kubikmetru bez PVN. Tātad kopā tie ir 2,67 eiro par kubikmetru bez PVN.
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Pieskaitot 21% PVN, viens kubikmetrs jeb 1000 litru ūdens, kas tiek piegādāts mājoklim un pēc tam nonāk kanalizācijā, izmaksā aptuveni 3,23 eiro. Desmit kubikmetri izmaksā aptuveni 32,30 eiro, bet 20 kubikmetri – jau 64,60 eiro. Un tās vēl nav visas izmaksas, ja tiek lietots siltais ūdens, jo jāmaksā arī par tā uzsildīšanai patērēto enerģiju.
Salīdzinājumam – līdz 2025. gada 30. novembrim Rīgā ūdensapgādes tarifs bija 1,28 eiro, bet kanalizācijas tarifs – 1,06 eiro par kubikmetru bez PVN. Kopējais tarifs bija 2,34 eiro. No 1. decembra tas pieauga līdz 2,67 eiro jeb par aptuveni 14 procentiem.
Tas nozīmē, ka ūdens taupīšana finansiālā ziņā kļuvusi vēl nozīmīgāka. Piemēram, ja ģimenei izdodas samazināt patēriņu par pieciem kubikmetriem mēnesī, tikai par ūdensapgādi un kanalizāciju vien iespējams ietaupīt aptuveni 16 eiro mēnesī jeb gandrīz 194 eiro gadā. Ja daļa ietaupītā ūdens ir siltais ūdens, reālais ietaupījums būs vēl lielāks. Citviet Latvijā tarifi atšķiras un var būt arī ievērojami augstāki.
Duša – desmit minūtes vai trīs?
Viena no lielākajām ūdens patēriņa vietām mājoklī ir vannasistaba. ASV Vides aizsardzības aģentūras WaterSense dati rāda, ka duša veido gandrīz 17% no ūdens patēriņa mājokļa iekštelpās. Parasta dušas galva var patērēt aptuveni 9,5 litrus minūtē, savukārt ūdeni taupošās – ne vairāk kā aptuveni 7,6 litrus minūtē.
Eiropā minēti vēl lielāki iespējamie ietaupījumi. Lielbritānijas valdības apkopotajos ūdens taupīšanas ieteikumos norādīts, ka ekonomiska dušas galva var patērēt ap sešiem litriem minūtē, kamēr parastā – 10–15 litrus. Desmit minūšu dušā starpība sliktākajā gadījumā var sasniegt pat 90 litrus.
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Ja cilvēks ik dienu dušā patērē par 50 litriem mazāk, gada laikā tie jau ir 18 250 litri jeb 18,25 kubikmetri. Pēc pašreizējā Rīgas tarifa tas nozīmē aptuveni 59 eiro ietaupījumu gadā tikai par ūdensapgādi un kanalizāciju. Divu cilvēku mājsaimniecībai tie jau būtu aptuveni 118 eiro, bet četru cilvēku ģimenei – ap 236 eiro gadā. Turklāt šeit nav ierēķināts ietaupījums par ūdens uzsildīšanu.
Somijas pilsēta Vāsa šogad pat sākusi īpašu “vienas dziesmas dušas” kampaņu, aicinot iedzīvotājus mazgāties tik ilgi, cik skan aptuveni trīs minūšu dziesma. Vāsā viens iedzīvotājs vidēji patērē 118 litrus ūdens dienā, bet ap 45% mājsaimniecību ūdens tiek izmantoti dušai un citai personīgajai higiēnai. Pilsēta aprēķinājusi, ka trīs minūšu duša ik dienu var dot vairāk nekā 200 eiro ietaupījumu gadā, jo tiek taupīts ne tikai ūdens, bet arī tā uzsildīšanai nepieciešamā enerģija.
Visdārgākais ir bojāts tualetes pods
Daudz ūdens nemanāmi pazūd arī tualetē. ASV Vides aizsardzības aģentūras aprēķini rāda, ka tualetes veido gandrīz 30% no vidējā mājokļa ūdens patēriņa telpās. Vecāki modeļi vienā skalošanas reizē var patērēt vairāk nekā 20 litrus, kamēr modernās ūdeni taupošās sistēmas – mazāk par pieciem litriem.
Taču vēl būtiskāka problēma ir noplūdes. Tualetes poda mehānisma bojājums var būt gandrīz nemanāms – ūdens nepārtraukti nelielā strūklā tek podā, bet skaitītājs griežas 24 stundas diennaktī.
Lielbritānijas Vides aģentūra brīdina, ka tekošs tualetes pods var izšķērdēt 200–400 litrus dienā. Ja pieņemam pat zemāko robežu – 200 litrus –, gadā kanalizācijā bez jebkāda labuma aizplūst 73 kubikmetri ūdens.
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Rīgā pēc pašreizējā tarifa šāds ūdens zudums izmaksātu aptuveni 236 eiro gadā. Ja noplūde sasniedz 400 litrus diennaktī, gada laikā tiek izšķērdēti jau 146 kubikmetri. Naudas izteiksmē tie ir aptuveni 472 eiro.
Tādēļ negaidīts ūdens rēķina pieaugums nav jāuztver tikai kā cenu kāpums. Vispirms vērts pārbaudīt, vai mājoklī kaut kur nepazūd ūdens.
Arī viens piliens nav tik nevainīgs
Pilošs krāns šķiet sīkums. Tomēr ASV EPA aprēķinājusi: ja no krāna nokrīt viens piliens sekundē, gada laikā var tikt izšķērdēti vairāk nekā 11 000 litru ūdens. Savukārt mājsaimniecību viegli novēršamo noplūžu salabošana kopumā var samazināt ūdens rēķinu aptuveni par 10 procentiem.
Ja gada laikā šādi tiek izšķērdēti šie 11 kubikmetri ūdens, pēc pašreizējā Rīgas tarifa tas nozīmē aptuveni 35,50 eiro zaudējumu. Ja pil aukstais ūdens, ar to arī zaudējumi lielākoties beidzas. Taču, ja noplūde ir karstā ūdens sistēmā, jārēķinās arī ar izdevumiem par nelietderīgi patērētā ūdens uzsildīšanu. Tādēļ pat neliels remonts, kas aptur pastāvīgu noplūdi, var atmaksāties ļoti ātri.
Noplūdi var mēģināt atklāt pavisam vienkārši. Vakarā, kad vairs netiek darbināta veļas vai trauku mašīna un neviens nelieto ūdeni, pieraksta skaitītāja rādījumu. No rīta pirms ūdens lietošanas to pārbauda vēlreiz. Ja skaitītājs pa nakti ir pavirzījies uz priekšu, jāmeklē iemesls.
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Kā samazināt rēķinu?
Vispirms vērts sākt ar dušu. Pat samazinot tās ilgumu par dažām minūtēm, četru cilvēku ģimene gada laikā var ietaupīt daudzus kubikmetrus ūdens un arī enerģiju tā uzsildīšanai. Ja dušas galva ir veca un ar lielu plūsmu, ekonomiskāka modeļa iegāde var atmaksāties salīdzinoši ātri.
Otrs solis – pārbaudīt tualetes skalojamo kasti. Pat neliela nepārtraukta noplūde gada laikā var izmaksāt vairāk nekā pats remonts. Ja tiek mainīts pods, vērts izvēlēties modeli ar diviem skalošanas režīmiem.
Trešais – aizgriezt krānu brīžos, kad tekošs ūdens nav vajadzīgs: tīrot zobus, skujoties vai ziepējot rokas. Veļas un trauku mazgājamās mašīnas savukārt izdevīgāk darbināt ar pilnu, ražotāja ieteikto noslodzi.
Privātmāju īpašniekiem ir vēl viena iespēja – lietusūdens. Dzeramā ūdens izmantošana zāliena vai dekoratīvo augu laistīšanai nav nepieciešama, ja iespējams savākt ūdeni no jumta.
Un visbeidzot – reizi mēnesī vērts paskatīties ne tikai uz rēķina summu, bet arī uz patērētajiem kubikmetriem. Ja cilvēku skaits mājoklī un paradumi nav mainījušies, bet patēriņš pēkšņi pieaug, tas var būt pirmais signāls par noplūdi.
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Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.