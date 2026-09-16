VIDEO: policija meklē aculieciniekus pēc jaunieša piekaušanas Vecrīgā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess par to, ka šā gada 12. septembrī ap plkst. 02.44 Rīgā, Grēcinieku ielā 11A, tika nodarīti miesas bojājumi kādam jaunietim.
Valsts policijas amatpersonas aicina aplūkot attēlos un video redzamās personas, kuru vidū ir gan notikuma aculiecinieki, gan iespējamās vainīgās personas. Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot šo personu identitāti vai viņu atrašanās vietu, aicinām informēt Valsts policiju! Ja esat bijis liecinieks šim noziegumam vai pazīstat kādu no redzamajām personām, aicinām vērsties Valsts policijā un sniegt jūsu rīcībā esošo informāciju!
Informēt policiju iespējams, sazinoties ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes dežūrdaļu pa tālruņa numuru 20287805 vai 112, vai arī rakstot uz e-pasta adresi: dmitrijs.pozdnakovs@riga.vp.gov.lv.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.