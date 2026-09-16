Ārvalstīs dzīvojošos vēlētājus vairs automātiski nepieskaitīs Rīgai: Saeimā virza jaunu kārtību
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 16.septembrī, atbalstīja grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā un lēma to virzīt izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.
"Šo grozījumu mērķis ir nodrošināt taisnīgāku un faktiskajai situācijai atbilstošāku vēlētāju sadalījumu starp vēlēšanu apgabaliem, vienlaikus saglabājot ciešu saikni starp ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem un viņu dzimto reģionu. Tas ir arī jautājums par līdzsvarotāku pārstāvniecību starp vēlēšanu apgabaliem," pauž Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Likumprojekts paredz mainīt kārtību, kādā ārvalstīs dzīvojošie Latvijas pilsoņi tiek pieskaitīti vēlēšanu apgabaliem. Turpmāk ārvalstīs dzīvojošus vēlētājus plānots pieskaitīt tam vēlēšanu apgabalam, kurā bija reģistrēta viņu pēdējā deklarētā dzīvesvieta Latvijā. Savukārt gadījumos, kad informācijas par šādu dzīvesvietu nav, vēlētājus joprojām pieskaitītu Rīgas vēlēšanu apgabalam.
Pašreizējais regulējums tapis laikā, kad valsts rīcībā nebija informācijas par daudzu ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu iepriekšējām dzīvesvietām Latvijā.
Izmaiņas palīdzēs nodrošināt deputātu pārstāvniecības proporcionalitāti, kas precīzāk atbilst faktiskajam vēlētāju sadalījumam pa vēlēšanu apgabaliem. Vienlaikus personām, par kurām nav ziņu par iepriekš deklarētu dzīvesvietu Latvijā, saglabātos līdzšinējā kārtība un tās tiktu pieskaitītas Rīgas vēlēšanu apgabalam.
Par likumprojektu vēl būs jālemj Saeimai