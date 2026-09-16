Igaunijas pilsonis Ainažos ar ierocim līdzīgu priekšmetu draud cilvēkiem divos veikalos
Vakar Ainažos policija aizturējusi 1975. gadā dzimušu Igaunijas pilsoni, kurš ar ierocim līdzīgu priekšmetu draudējis cilvēkiem divos veikalos un pēc tam ārpus tiem. Pateicoties policijas darbinieku un veikala darbinieču operatīvai rīcībai, vīrietis tika aizturēts, un par notikušo uzsākts kriminālprocess.
15. septembrī ap pulksten 18.38 Valsts policija saņēma informāciju par vīrieti, kurš Ainažos, Limbažu novada Salacgrīvas pagastā, divos veikalos bija ienācis ar ierocim līdzīgu priekšmetu, vērsis to pret apkārtējiem cilvēkiem, kā arī pēc iziešanas no veikala turpinājis draudēt cilvēkiem.
Saņemot informāciju, uz notikuma vietu nekavējoties devās policijas norīkojums. Sadzirdot policijas transportlīdzekļa sirēnas, vīrietis mēģināja doties prom, taču, pateicoties policijas darbinieku un veikala darbinieču operatīvai rīcībai, viņš tika aizturēts.
Noskaidrots, ka aizturētais ir 1975. gadā dzimis Igaunijas pilsonis.
Tajā pašā dienā, plkst. 16.48, Valsts policija saņēma izsaukumu Ainažos par šo pašu vīrieti, kurš, iespējams, atrodoties alkohola reibumā, klauvēja pie kādas sievietes dzīvesvietas durvīm un nevēlējās doties prom. Ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki vīrieti sastapa un pārrunāja situāciju ar viņu, pēc kā viņš devās prom.
Saistībā ar notikušo Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess par huligānismu. Šobrīd turpinās izmeklēšana, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.