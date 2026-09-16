“Ar godaprātu dažiem deputātiem klibo.” Saeimā ķeras pie transporta un mājokļa kompensāciju sistēmas
Saeimā sākta diskusija par deputātu dzīvesvietas un transporta izdevumu kompensāciju sistēmas pārskatīšanu. Deputāti atzīst, ka pašreizējais regulējums būtu jāmaina, taču pagaidām nav vienprātības par reformas apjomu un turpmāko kompensāciju kārtību, vēsta 360TV Ziņas.
Līdz Saeimas gaiteņiem jautājums par deputātu kompensāciju pārskatīšanu nonāca, pateicoties 10 tūkstošiem parakstu portālā manabalss.lv, kur pausts aicinājums esošo sistēmu atcelt. Tāpat savu lomu nospēlējis nesen publiskotais KNAB ziņojums. Tajā secināts, ka pašreizējais regulējums rada riskus publisko līdzekļu nepamatotai saņemšanai un negodprātīgai izmantošanai.
“Ar godaprātu dažiem deputātiem klibo, un tas rada problēmu,” norāda Andrejs Judins, Saeimas deputāts (Jaunā Vienotība).
Šodien parlamenta apakškomisijas sēdē deputāti bija vienisprātis – esošā sistēma ir jāmaina, taču atšķīrās viedokļi par to, kā un kad. Judins uzskata, ka šis spēkā esošs regulējums nevar pastāvēt un izmaiņas ir vajadzīgas, jautājums gan esot par to, kādas izmaiņas un cik ātri.
“Noteikti ierobežotā apjomā dzīvesvietu kompensēt – deputātam nav jāatļaujas uz valsts rēķina īrēt luksus dzīvesvietas, luksus mājvietas, un izmantot savu personīgo transportu, neatskaitoties, kur tas ir dienesta vajadzībām un kur tas ir privātām vajadzībām. Tās lietas ir jānovērš,” savu viedokli pauž Saeimas deputāte (pie frakcijām nepiederoša) Skaidrīte Ābrama.
Saeimas deputāts Gunārs Kūtris (Zaļo un zemnieku savienība) savukārt uzsver, ka pašreizējā sistēma ir nepieciešama, kamēr Latvijā darbojas pārstāvības princips un Saeimā tiek ievēlēti deputāti arī no reģioniem. Viņš aicina Rīgā dzīvojošos deputātus vairāk ieklausīties kolēģos no citām Latvijas vietām, kā arī pievērst lielāku uzmanību deputātu ētikai un godprātīgai savu tiesību izmantošanai.
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“Šīs kompensācijas varētu segt pašas partijas no sava finansējuma, ko saņem no valsts. Šādā veidā partijas uzņemtos arī šo kontroli. Tā kā šis finansējums nāk no KNAB, šeit būtu arī labs caurspīdīgums – KNAB mājaslapā varētu publicēt, kādā veidā kurš deputāts saņem transporta un dzīvesvietas kompensācijas,” iesaka Saeimas deputāts (Progresīvie) Atis Švinka.
Vakar deputāti vienojās līdz nākamajai pirmdienai izstrādāt konkrētākus priekšlikumus kompensāciju sistēmas uzlabošanai. Lai atteiktos no tās vispār, būtu jāgroza Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, kā arī Saeimas kārtības rullis. Teorētiski izmaiņas varētu īstenot vēl šajā Saeimas sasaukumā, taču, visticamāk, tas nenotiks.