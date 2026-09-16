Kvass, kefīrs un bezalkoholiskais alus - vai pēc tiem alkometrs var uzrādīt promiles?
360TV raidījums “Sadursme 360” eksperimentā pārbauda, vai kvass, bezalkoholiskais alus, kefīrs un citi ikdienā lietoti produkti var likt alkometram uzrādīt promiles. Rezultāti atklāj – daži no tiem alkometra rādījumu patiešām īslaicīgi ietekmē.
Vai pēc kvasa, kombučas vai bezalkoholiskā alus izdzeršanas alkometrs var uzrādīt promiles? Lai to noskaidrotu, eksperimentā tika pārbaudīti vairāki ikdienā lietoti produkti – bērzu sula, kvass, bezalkoholisks alus, kefīrs un konfektes.
Izrādās, daži no tiem uzreiz pēc izdzeršanas alkometrā patiešām liek parādīties alkohola rādījumam. Piemēram, pēc kvasa tika konstatētas 0,39 promiles, bet pēc “Vētras putna” – 0,22 promiles. Taču pēc aptuveni piecām minūtēm šie rādījumi jau bija pazuduši.
Lai saprastu, vai šāds rezultāts nozīmē arī reālu reibumu, eksperimenta dalībnieki vēršas pie narkologa. Speciālists skaidro, ka šādos gadījumos runa drīzāk ir par mērierīces reakciju, nevis cilvēka apreibšanu.
“Diez vai ir reibums. Drīzāk tā ir mērierīces konstatācija ar noteiktām ķīmiskām reakcijām tieši tajā mērīšanas brīdī. Tas, kas notiek ķermenī, nav salīdzināms ar to, kas notiek, kad ķermenī nonāk tiešām alkoholisks produkts,” norāda narkologs.
Eksperiments parāda, ka arī šķietami nevainīgi dzērieni īslaicīgi var ietekmēt alkometra rādījumu.